Formosa sin casos confirmados ni sospechosos de coronavirus, aplica 100% de cuarentena

En el parte informativo de este viernes del Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19, se informó que Formosa no tiene casos confirmados ni sospechosos de coronavirus.

Al día de la fecha con todos los casos negativos a coronavirus. La provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados ni sospechosos según protocolo sanitario nacional”, afirmaron.

Las líneas rotativas del 107 están habilitadas las 24 horas del día para la atención de las personas que lo necesiten, son atendidas por un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

Condiciones indignas en Centros de alojamientos obligatorios: «cosas de las redes sociales»

Consultado por la prensa sobre la presentación de “habeas corpus” por parte de dos abogados referentes a las condiciones en las que se encuentran quienes ingresaron a la provincia y realizan la cuarentena en la Escuela de Cadetes, informó: “es una información que está circulando en redes sociales, no podemos emitir parecer al respecto porque debe transitar esto en el ámbito judicial”.

El ciudadano que considere que existe una vulneración de sus derechos individuales lo puede presentar en la Justicia

“Estamos poniendo de resalto que debemos proteger la salud pública de los formoseños y debemos tomar las medidas que sean necesarias en un ámbito de absoluto respeto de todas las personas y que estén orientadas a la protección de la salud. El ciudadano que considere que existe una vulneración de sus derechos individuales lo puede presentar en la Justicia”, explicó.

Han existido numerosas presentaciones judiciales en todo el país, ya hay un cumulo de precedentes jurídicos, hasta el momento no existe uno solo favorable a la defensa del interés individual en desmedro del colectivo. Pero estamos esperando que se nos solicite algún tipo de informe y será evacuado y contestado como corresponde a la justicia.

Tomamos como referencia la decisión que tomó el Estado Nacional al suspender los vuelos, y quedaron miles de argentinos varados en el exterior, esto estuvo orientado a evitar el ingreso de personas hasta que estuviera organizada la manera de recibirlos de manera ordenada. Una vez hecho eso se empezaron a habilitar los vuelos de manera controlada, y quienes regresaron a Argentina no lo hicieron directamente a sus casas, cumplieron una cuarentena.

Ese es el horizonte que debemos tener en cuenta, de que manera podemos trabajar juntos para comprender la gravedad de la situación en la que estamos insertos.

Mas adelante informó que en la tarde de ayer se decidió fortalecer la custodia de la zona la sur de Laguna Yema y Chiriguanos sobre el margen del rio Bermejo porque la niña de 9 años que se agregó como caso sospechoso ingresó por esa zona. «No piensen que estamos cruzados de brazos y que tenemos una actitud maligna con un sector de la sociedad que ingresa a Formosa, tenemos que cuidarnos entre todos«, aseguró.

Si bien hasta el día de hoy no hemos detectado coronavirus en Formosa, recordó que no se puede afirmar que mañana no lo tengamos, por eso se refuerzan los controles.

«No son medidas que nos resulten simpáticas, yo personalmente tengo dos sobrinas en la Escuela de Cadetes, ¿piensan que es fácil para nosotros esta medida? No es simpático pero el horizonte es cuidarnos: a los que ingresan y a los que ya están en el territorio».

«Este no es momento de sacar ventaja, sino de trabajar juntos, de ponernos las pilas y ponernos la camiseta de Formosa, por eso insistimos en que se tome conciencia de la gravedad de la situacion mundial y sinceramente debo decir es preferible pasar 14 dias en un lugar bajo control medico que terminar con un respirador en una unidad de terapia intensiva. No es capricho, es decisión política, es asumir el momento que estamos viviendo», explicó enfático.

Aislamiento obligatorio

Existen1.365 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitariovigente en la provincia, estando 686 de ellas ubicadas en la ciudad capital y 679 en el interior provincial. En el día de la fecha se darán de alta a 72 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.

Ingresos a la provincia

En el día de ayer ingresaron a la provincia 537 vehículos de los cuales 523 eran camiones de carga. Son un total de 626 personas, de la cuales 25 ingresaron con intención de permanecer en la provincia, entrando 22 por Mansilla y 3 por Línea Barilari.

Control en la vía pública

Fueron controladas 37.330 personas en la vía pública (de las cuales 27.980 lo fueron vía aplicación digital) en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía. Fueron judicializadas 361 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.

Se controlaron 10.052 vehículos y se secuestraron 28 de ellos y 2 embarcaciones.

A partir del control policial del cumplimiento de la circulación restringida de vehículos por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 14 automóviles y 16 motocicletas.

Control en comercios

En el día de ayer la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó la inspección a 19 comercios de diferentes rubros, labrándose 23 actas de infracción, decomisando 1.166 productos y 238 medicamentos vencidos y clausurando preventivamente 2 comercios y 2 farmacias.

Asimismo, en los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la ciudad de Formosa se inspeccionaron 18 comercios, labrándose 6 actas de infracción, con decomiso de 980 productos y 100 kilogramos de mercadería vencida, así como 500 litros de lavandina, clausurándose 11 locales por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario habilitado.

Campaña de vacunación

La campaña de vacunación contra la gripe continúa en toda la provincia. En la ciudad capital se estará realizando la vacunación domiciliaria el día de mañana sábado 25 de abril en los barrios Independencia y Mariano Moreno.

Lucha contra el dengue

En relación a la lucha contra el dengue, en el día de mañana sábado 25 de abril, se reiterará la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, Pirané, Ibarreta, Estanislao del Campo,Ingeniero Juárez, Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca y 7 Palmas.

Asimismo, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en el barrio 742 Viviendas de Clorinda y el trabajo de descacharrizado en conjunto con Vialidad Provincial se continuará mañana en el barrio Simón Bolívar.

Extensión para préstamos de Anses

La Dirección Ejecutiva del ANSES extendió hasta el 30 de junio del plazo de gracia para el pago de los préstamos vigentes otorgados por ese organismo, con una extensión de los plazos hasta 24 meses para el universo de beneficiarios que tomó créditos a partir del 26 de marzo. «Esta medida representa un esfuerzo por parte del Estado Nacional de $ 8.000 millones de pesos, que alcanza a 5.600.000 beneficiarios», afirmaron.