Iza: «Nuestros hijos ingresaron con clorindenses, ellos están en sus casas, los nuestros en un campo de concentración. El ministro González debe renunciar»

Las personas que tuvieron que tomar la decisión de volver a su domicilio de origen, atento a que la situación económica se tornaba insostenible y a fin de realizar el aislamiento social obligatorio en su domicilio, según la normativa nacional de emergencia vigente, la cual autorizaba el retorno a su lugar de origen.

En ese sentido, efectuaron la documentación necesaria a fin de lograr la certificación emanada de la Policía Federal Argentina que les permitía el libre tránsito a efectos de trasladarse desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a esta ciudad de Formosa, Capital. Cabe destacar que en todo momento, cumplieron con los recaudos que establece la norma nacional, incluso la de transitar en un vehículo particular con la cantidad de tres pasajeros, el chofer y los varados, sin siquiera bajarse al baño, ni comieron nada, a fin de evitar cualquier contacto con ninguna persona.

“Siempre hay payasos y actores que ya sabemos quiénes son”

​​​​​La autorización de nación preveía que las personas que se trasladaban a su domicilio de origen, para continuar con sus estudios, destacando que en el lugar que se encuentran no cuentan con los medios tecnológicos, ni con la condiciones mínimas a fin de llevar un aislamiento obligatorio de manera decorosa, sumado a que hoy se encuentran hacinadas un montón de personas, que no se puede saber si llevaron el aislamiento obligatorio decretado desde el 20 de marzo pasado, en las condiciones que se cuidan las personas mencionadas.

​​​​​Una de los principales derechos, que diera origen a la normativa fue el acercamiento a sus hogares, con esa idea, es que emprendieron el viaje el día 21 a las 4 am y llegaron a la provincia de Formosa, a las 16 hs. En el control sito en la localidad de Lucio Mansilla, cumplimentaron con el protocolo, donde estuvieron dos horas, en la mencionada localidad suscribieron los formularios por el cual le notificaban de la obligación de efectuar el aislamiento obligatorio y que el mismo se efectuaría en el domicilio particular que fuera denunciado al momento de emprender el viaje y en esta oportunidad.

Primero fueron notificados que serían escoltados por personal policial a sus domicilios a fin de realizar el aislamiento obligatorio

​​​​Posteriormente, siguieron viaje hasta la localidad de Tatané, donde nuevamente cumplieron con el protocolo y por último en el Hospital de Alta Complicada, donde fueron evaluados y atento a que no presentaban signo característico del COVID19, y que se encontraban bien de salud, fueron notificados que serían escoltados por personal policial a sus domicilios a fin de realizar el aislamiento obligatorio, iniciando el traslado se dirigieron desde la calle corriente hasta la calle Mitre, allí doblaron a la mano izquierda y al seguir hasta la calle Coronel Bogado les llamó la atención y siguieron camino hasta la escuela de Cadetes, ahí fueron informados que por ahora se iban a quedar ahí, ante lo cual reclamaron sus derechos y la inseguridad jurídica que genera encontrarse amparado por una normativa de emergencia nacional vigente, quedando retenidos en ese lugar hasta la fecha de modo ilegal.

Se encuentran durmiendo en unos colchones tirados en el piso, sin sabanas, no le dan de comer, no se bañan desde el dia 21 del corriente que arribaron a esta ciudad y a la escuela de cadetes donde se encuentran hacinados hasta la fecha

Sumado a ello, se encuentran durmiendo en unos colchones tirados en el piso, sin sabanas, no le dan de comer, no se bañan desde el dia 21 del corriente que arribaron a esta ciudad y a la escuela de cadetes donde se encuentran hacinados hasta la fecha, y cabe mencionar que en el día de ayer lo trasladaron a otra aula para dormir, no le permitieron llevar sus enseres personales y al regresar a buscarlos esta mañana se encontraban todos revueltos y en otro lugar, dejando constancia que los están maltratando psicológicamente y Tomas Iza se encuentra con ataques de pánico, que ha desencadenado esta situación de inseguridad jurídica, contraria a todaa normativa nacional..

​​​​Es dable destacar que en el parte informativo de la página oficial de la Provincia de Formosa del día 21/4/20 no se notificó del cambio de reglamentación, comunicado que se efectuó, efectivamente el día 22/4/20 y reitero, deben tomar en cuenta que la emergencia nacional no estableció ningún límite de la presentación de los pedidos de traslados a los domicilios de origen y dicho trámite, se efectuó dentro de los parámetros legales y que norma dictada por la provincia de Formosa, va en contra de una medida nacional, dispone una nueva cuarentena, que sin perjuicio de ello, la misma entró en vigencia el día 22 del corriente, según comunicado oficial.

Existe cuarentena de primera y segunda o ineptitud del coordinador de Covid 19

​​​Por lo que, amparados en la normativa de emergencia nacional vigente al momento del ingreso a la provincia de Formosa, solicito se proceda a escoltar a las personas indicadas hasta su domicilio a fin de que con contención familiar, puedan proseguir con su aislamiento obligatorio y contando con un medio ambiente adecuado, como así también con los materiales y medios tecnológicos requeridos, puedan proseguir con sus estudios universitarios.

A lo señalado en la nota debe relatar la convicción de que existe cuarentena de primera y segunda o ineptitud del coordinador de Covid 19 quien manifestó que está todo previsto para el alojamiento de todos los que ingresan a la provincia refiriéndose a los oriundos de la provincia de Formosa eso es una falacia

Los clorindenses, que entraron el mismo dia, recibieron trato diferenciado ya que la cuarentena la cumplen en sus hogares

Por la publicación del diario la mañana del día viernes 24 de abril de 2020, lo desmiente al Ministro González, basta leer el artículo del mencionado matutino “página central confrontado con el artículo de página 19 interior

El ministro González debe renunciar a la coordinación del Covid 19

Si estaba todo previsto para los de capital en los lugares destinados con colchones en el piso y los clorindenses recibieron trato diferenciado ya que la cuarentena la cumplen en sus hogares … esta diferencia y maltrato merece que el ministro Gonzalez renuncia a la coordinación del Covid 19.

Para esta circunstancia relatada es de aplicación lo señalado por un columnista del diario La Mañana que expresará que en medio de toda esta pandemia “siempre hay payasos y actores que ya sabemos quiénes son”.

Todo esto empaña todo las correctas acciones y medidas tomadas al momento por el poder ejecutivo provincial !!!

Juvenal Iza – Diputado Provincial MC

