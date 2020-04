Presentaron ante la Justicia Federal un recurso a favor de los estudiantes confinados en la Escuela de cadetes de la policía

17

Los abogados Juan Eduardo Davis y Daniel Suizer, presentaron un Habeas Córpus, a favor de los estudiantes formoseños que fueron alojados en cuarentena obligatoria en situación de hacinamiento, en condiciones infrahumanas, en las dependencias pertenecientes al cuerpo de cadetes de la policía de la Provincia, que no reúnen las mínimas condiciones de salubridad e higiene, poniéndolos en grave peligro de contagio u agravamiento de las condiciones de salud de estas personas, indicaron.

Este confinamiento obligatorio deviene en una suerte de privación ilegal de libertad ejecutada por el gobierno de la Provincia de Formosa, y entendiendo que la pandemia no debe ser una excusa para avasallar elementales derechos humanos garantizados por la constitución Nacional y de este modo transformar el peligro de contagio en una suerte de confinamiento en campos de concentración, de los que la humanidad tiene memoria y especialmente nuestro país durante la última dictadura militar.

Estos actos no son más que actos persecutorios y de mortificaciones injustas e ilegales, que ameritan la inmediata intervención de S.S. y el traslado a los domicilios de estas personas donde estén en mejores condiciones de higiene y salubridad.

Reiterando que el confinamiento no puede transformarse en una privación ilegal de libertad, agravando la situación de ciudadanos que no han cometido ningún ilícito, y no pueden transformarse el confinamiento en estas insalubres dependencias en una suerte de campos de concentración.

La presente acción de Habeas Corpus interponemos en resguardo de su integridad física cercenada ilegalmente por la autoridad policial, violentando derechos individuales contemplados en las Constituciones y Tratados Internacionales, argumentaron.

Los abogados señalaron que el procedimiento de hábeas corpus corresponde cuando se denuncia un acto u omisión de la autoridad que implique agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad; es decir, que puede acudirse al proceso en demanda de protección frente a todo atentado a la dignidad de la persona de que sea objeto el detenido, bien en razón al lugar en que se encuentra –por ser indigno a la condición de persona-, o a la carencia de elementos indispensables para la permanencia en los establecimientos penitenciarios o al trato personal de que es objeto, abundaron.

