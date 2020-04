Javier Araujo: La prepotencia, el autoritarismo, la soberbia, el escrache y el abuso de autoridad no es control. No vienen a inspeccionar, sino a sacrificar a los comerciantes

65

Soy Javier , tengo 25 años, formado y criado en una familia de comerciantes, soy una persona que no habla de los problemas , pero todo tiene un límite.

Para los que me conocen mi familia hace 40 años que se encuentra en el rubro de Supermercados de los cuales desde los 18 años que estoy con ellos al frente de esto para seguir progresando. Lastimosamente luego de lo ocurrido hace 1 mes atrás con respecto a las medidas de precaución contra el COVID-19 , nosotros nos vimos obligados a respetarlas para seguir brindando atención aún así poniendo en riesgo la salud de nuestros personales a cargo y nuestra familia.

Todo se venía trabajando normalmente hasta que comenzó una persecución con ensañamiento hacia las Pymes autorizadas a brindar tal servicio, de lo cual complicaron las situaciones para seguir operando.

Buen día, venimos a controlarte, si algo está mal, vamos a clausurarte

Soy partidario que se tomen los controles necesarios pero abusar de autoridad y venir con tal prepotencia y decir que “ si algo está mal , vamos a clausurarle “ es más un acto de soberbia que de control y que tener una credencial que les permite hacer un control y llegar así ?..me parece que se le está yendo de las manos .

No podemos vender más barato de lo que compramos

En el día de ayer 23/04/20 se hicieron presente la Subsecretaría de defensa al consumidor para constatar una serie de productos que estaban exhibidos con precios elevados debido a que la compra de los mismos ya nos habían vendido con un precio mayor del que tiene que ser, presentamos comprobantes de los mismos para que se deje constancia de que no era un sobrecargo nuestro si no una negligencia por parte de proveedores.

En el mismo acto se pusieron a controlar las demás mercaderías , y accedieron a una parte que no tienen accesos los clientes donde se almacena por un lado toda la mercadería apta para la venta y por otra toda la mercadería para la devolución, donde se encontraron con unos Salame tipo Milán por pieza que se encontraba totalmente envuelto con el papel del fabricante y una parte en mal estado, el cual nosotros le explicamos que eso no tiene acceso al público y que nosotros tenemos la garantía del Frigorico que nos provee el cambio directo por cualquier desperfecto del producto , ya que en el largo viaje puede sufrir consecuencias .

Ellos estaban con tal autoritarismo que sacaron fotos y decomisaron la mercadería que estaba puesto para devolución. Cabe aclarar que no quedó solo plasmado en un acta de infracción, si no que fue más allá de esto , las fotos tomadas fueron subidas a las redes sociales de la página oficial de la subsecretaria, el cual eso tuvo una gran repercusión y quedamos expuesto a una condena social por parte de mucha gente que solo se dejan guiar por lo que publica una entidad Pública y no ven los que realmente estamos luchando el día a día para brindarles los insumos para la mesa de cada uno de nuestros clientes.

Tomaron EL CAMINO INCORRECTO

Quiero que sepan que todo esto que está pasando está generando un gran revuelo en toda la parte empresarial Formoseña, y que lo único que van a lograr con todo este AVIVAMIENTO, PRESECUCION , AUTORITARISMO SOBERBIA y PREPOTENCIA ,es lo que se está viendo reflejado ya en algunas partes de la ciudad que es el cierre total de cada uno de los comercios que trae por consecuencia la pérdida de muchos puestos de trabajo y ante esta PANDEMIA muchas más complicaciones a la hora de llevar el pan a la mesa.

Tomaron EL CAMINO INCORRECTO.. se confundieron que ustedes solo deben AYUDAR y no a SACRIFICAR a los que estamos trabajando para que la gente pueda subsistir ..

QUE DIOS Y LA VIRGEN PROTEJA A CADA UNA DE LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN DIFÍCIL ANTE TODO ESTE PROBLEMA QUÉ ESTAMOS PASANDO.

Muchas gracias y hasta luego …

Javier Araujo

