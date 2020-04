Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 repudió “todo intento de descontextualizar y falsear hechos”

12

825 total views, 825 views today

En el marco de la conferencia de prensa brindada por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 este domingo, ese ente repudió “todo intento de descontextualizar y falsear hechos de por sí delicados en esta emergencia sanitaria, generando un temor infundado en la población con el único fin de obtener de manera individual y mezquina una ventaja en una causa judicial”

En el parte leído a la prensa, se informó que el día viernes el mismo fue notificado de la existencia de cuatro acciones judiciales iniciadas por distintos profesionales del derecho, tanto en la justicia federal, como en la provincial.

Y detalló que en la primera de ellas, caratulada “Iza Barbieri, Sol Zaira Nahif y Otro S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”, fue presentada ante el Juez de Feria Extraordinaria, Dr. Raúl López Uriburu, quien luego de una visita in situ a la Escuela de Cadetes y entrevista con los dos jóvenes alojados allí, resolvió desestimar la medida solicitada.

A su vez, en el Juzgado Federal N° 2 fueron presentados dos habeas corpus; uno por el Dr. Carlos Lee en representación de las mismas personas que solicitaron la medida autosatisfactiva en la Justicia Provincial, y otra por los Dres. Juan Eduardo Davis y Daniel Suizer, a favor de todos los ciudadanos cuya identidad desconocen y que fueron alojados en la Escuela de Cadetes de la Policía.

En esta causa, el día sábado, el Juez Federal Subrogante Dr. Fernando Carbajal ordenó la realización de una audiencia en la que “brindamos amplias explicaciones de la situación del COVID 19 en la Provincia y las medidas sanitarias adoptadas para proteger la salud pública de todos los formoseños, y posteriormente, tanto el Juez, como las partes, realizamos una verificación de la situación de alojamiento en el lugar” se explicó.

Por último, ante el Superior Tribunal de Justicia, fue presentado otro habeas corpus genérico por las personas alojadas en la Escuela de Cadetes por parte del abogado Juan Javier Barrios, el cual fue remitido para su tratamiento al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de esta ciudad de Formosa. En esta causa, el Juez interviniente, Dr. Enrique Javier Guillen solicitó a este Consejo distintos informes que serán evacuados en el transcurso del día.

“

Comprovincianos, desde este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, hemos asumido desde el primer día el compromiso de informar con verdad objetiva, científicamente fundada y certera, la situación de la pandemia en nuestro territorio” señalaron.

Agregaron que “ habida cuenta de la circulación en medios y redes digitales de declaraciones de abogados con intereses en las causas a las que hicimos referencia y que han infundido temor público, debemos expresar lo siguiente: Las condiciones de resguardo sanitario de las personas alojadas en la Escuela de Cadetes de la Policía de Formosa y en el resto de los Centros de Alojamiento Preventivo, están garantizadas por el trabajo integral que vienen realizando los distintos organismos del Estado Provincial en conjunto con la conciencia y alto compromiso ciudadano que muestra el Pueblo de Formosa en esta situación”, además “La medida asumida de cuidado y control activo a quienes se encuentran en los Centros de Alojamiento Preventivo, se orienta a la rápida detección de cualquier síntoma que permita su inmediata atención y diagnóstico, de manera tal que podamos realizar el bloqueo segmentado, evitando cualquier posibilidad de contagio, tanto en los Centros, como en la comunidad. Tomamos como principio de estrategia sanitaria el exponer a menor riesgo a la comunidad, con un máximo beneficio para todos”.

Consideró el Consejo “ Desde esa perspectiva, en ningún momento hemos expuesto a quienes realizan la cuarentena en la Escuela de Cadetes a posibilidad alguna de contagio cruzado, que ponga en riesgo el tiempo de aislamiento que llevan cumplidos, como irresponsablemente se afirma en las declaraciones mediáticas cuestionadas”.

Y aclaró que “ Lo cierto es que una familia de 4 miembros (todos asintomáticos) ingresó a nuestra Provincia desde la localidad de Apóstoles (Misiones), lugar éste en el que no existe circulación viral local, ni caso alguno de coronavirus. Ante esta situación, en la que se conjuga la falta de síntomas con la procedencia de un lugar sin casos de coronavirus como de circulación viral local, se determina la ausencia de riesgo sanitario, razón por la cual, en cumplimiento de la cuarentena preventiva establecida para toda persona que ingresa a la provincia, se dispone el alojamiento en la Escuela de Cadetes. Atento al estado de salud de esta familia, no se consideró necesario un aislamiento distinto de la misma puesto que, desde el punto de vista epidemiológico, no incide en el resultado final del aislamiento del primer grupo”.

“ Repudiamos todo intento de descontextualizar y falsear hechos, de por sí delicados en esta emergencia sanitaria, generando un temor infundado en la población con el único fin de obtener de manera individual y mezquina una ventaja en una causa judicial” sostuvieron y agregaron que “este Consejo no cejará en esta lucha por el interés común y la defensa de la salud pública de todos los formoseños”.

Comments

comments