Edgar Pérez utiliza las Conferencias del COVID19, para hacer adoctrinamiento, descalificar y sacar réditos políticos con mentiras y discursos panfletarios de barricadas

El inefable arquitecto Edgar Pérez, marido de Blanca Denis, dueño de la “narco camioneta” sorprendida con 2 kilos de cocaína y un ladrillo de marihuana en el 2012, ambos encumbrados dirigentes de la agrupación 17 de Octubre que orienta el Ministro de Economía Jorge Ibañez, administrador del IAS y ahora a cargo de la subsecretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario del Gobierno de Gildo Insfran, desde que se integró al Comando de Emergencia del COVID19, no pierde oportunidad para ostentar abuso de poder, atacando y escrachando a mansalva a comerciantes y farmacéuticos formoseños.

Pero lo que es más indignante ahora utiliza la sensible tribuna de la Conferencia del COVID19, transmitida en directo por la costosa y poderosa cadena de medios públicos de la provincia, que se financia con los recursos del Estado, (la plata de los contribuyentes) para hacer política partidaria y electoral, e intentar sacar miserables réditos políticos de la atención que concentra la Pandemia, como siempre y canallescamente lo hicieron con la utilización clientelar de la (distribución de pan dulces, colonia de vacaciones, parque acuático, comparsas, merenderos, etc, etc).

El mismo Edgar Pérez de siempre, el que administra la timba, el que recauda para la corona, el que vivió siempre de El Estado, el que mandó a reprimir a los piranenses porque su intendente no respondía al Gobernador, el que manda presos a los policías que descubrieron drogas en su camioneta, el que hace política partidaria despilfarrando la plata de formoseños, de repente de convirtió en el gran Moralista y Principista, asumió súper poderes y concentró hasta facultades municipales y de la AMAT, y salió a perseguir y acosar formoseños y a descalificar gratuitamente a la oposición, intentando posicionarse como un gran analista partidario, cuando no hace otra cosa que utilizar inescrupulosamente un informe sobre la situación de la pandemia, y los recursos públicos, para hacer mezquinas política pejotistas.

En los tres primero minutos del video se puede observar como utiliza políticamente la Conferencia

Así se lo puede ver en todas y cada una de las conferencias, disputando marquesinas y en guerras de vedetismos con el Ministro de Gobierno Jorge González, y en todas ellas forzando situaciones para hacer guionadas bajadas de líneas, mintiendo descaradamente para descalificar a la oposición, desprestigiar la gestión de Mauricio Macri, y exaltar la década ganada, a su gran referente Guillermo Moreno, al pensamiento Peronista, al Kirchnerismo, al Modelo Formoseño y al gran conductor Gildo Insfran. Todas cuestiones de políticas partidarias que nada tienen que ver con la Emergencia ni con los reportes que todos los mediodías espera la gente para informarse sobre el cuadro de situación de la Pandemia.

Así por ejemplo tomando los primeros 3 minutos del video, y ante una pregunta que nada tiene que ver con la respuesta, podemos ver a Edgar Perez, yendo un poquito atrás en el tiempo, los cuatro años de Macri, y en 3 minutos hablar burdamente del desastre de la gestión de Mauricio Macri, las bondades de la década ganada en la Argentina, el gran presidente Perón, los Cipayos de adentro y de afuera, la excelente gestión de Guillermo Moreno, la enseñanza del Papa para salir adelante: Unidos, Solidarios y Organizados, y el revolucionario Modelo Formoseño.

“Respecto a tu pregunta, me parece importante mirar un poco atrás, de porque estamos discutiendo en la Argentina estas cuestiones hoy?”, arrancó posicionándose en el papel de disertante de una Unidad Básica, muy básica, “porque -se respondió- podemos pararnos con más derechos ante el avance desmedido de los precios, los faltantes de productos, “desvíos de productos”, se repreguntó.

“Porque venimos de cuatro años de una política de un gobierno federal, que retiro al Estado en todas sus facetas de nuestra sociedad, que dejo hacer… y, en muchos casos, aparecían como casi socios… o integrando sociedad de algunas actividades ejes del abastecimiento”, denunció.

Entonces, si venimos de esta historia, donde valía todo y el más necesitado pagaba los platos rotos de muchos empresarios que se cansaron de hacer dinero a cualquier costo, con la mirada sesgada de un Estado Nacional, muy poco es lo que le quedaba de margen para intervenir a un Estado provincial, municipal y nacional?..

Reivindicó a Guillermo Moreno y a la “Década Ganada” en la Argentina

Pero la cosa comenzó a cambiar a partir del 10 de diciembre con otro gobierno con otra filosofía, con una visión peronista, y con la visión básica que comenzó a intervenir para que a la mayoría del pueblo Argentinos se le permita garantizar el acceso de bienes básicos, y los alimentos son bienes básicos de consumo, y fijo normas y fijo reglas, o al menos comenzó a fijar porque este es un camino duro, difícil cuando tenés o recibis un Estado Desmantelado,

Donde por ejemplo un área que fue bastante activa durante la década ganada en la Ar, como fue la Secretario de Comercio Interior (Guillermo Moreno), donde se ocupó de…

Hoy estamos en este proceso de reconstrucción y Formosa integra la Argentina, somos Argentinos, vivimos en este territorio…

Ya nos dijo el Papa… todos que tenemos que trabajar juntos y solidarios para salir adelante, porque vivos existen en todos lados, especuladores cientos, están los cipayos de adentro y los de afuera, como decía un gran presidente (JD Perón), pero toda la comunidad Unida y Organizada y ejerciendo los derechos tenemos como la herramienta más fuertes para terminar con las injusticias y las desigualdades, concluyó sin responder ni referirse a la pregunta, los importante era lucirse, hacer política partidaria y sacar réditos electorales de los informes de la pandemia que angustia a los formoseños. UNA CANALLADA.

