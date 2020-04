Gildo Insfran se enojó con el Fallo de la Justicia Federal, y prohibió el ingreso de los formoseños a Formosa

230

2,333 total views, 2,333 views today

El Gobierno provincial de Formosa se molestó con la decisión del Juez federal Fernando Carbajal, a favor de los ciudadanos Formoseños que se encuentran alojados bajo la modalidad de cuarentena obligatoria en dependencias de la escuela de cadetes de la Policía de la provincia, que los obliga a cumplir en plazo de 48 horas con todos los requerimientos en cuanto al aislamiento y salubridad que habían solicitado los abogados Davis, Lee y Suizer.

Este lunes el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID 19, el ministro de gobierno Jorge González, confirmó la suspensión provisoria de los ingresos de personas a la provincia, como consecuencia del fallo dictado por el Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez subrogante Fernando Carbajal.

“Con la resolución de ayer del juez subrogante Fernando Carbajal, tenemos que parar con ese ingreso”, sostuvo.

En ese sentido, González señaló que “evidentemente hay personas que no están cómodas con un lugar que por cierto es digno”, por lo cual, se vieron en la obligación de suspender los ingresos.

Hay una decisión judicial con una mirada jurídica, no sanitaria, que contempla más los intereses particulares de un grupo de personas, que nos establece una serie de exigencias mucho más altas

“No vamos a poder trabajar cumpliendo estrictamente los parámetros sanitarios fijados por la OMS y el ministerio de salud de la nación, porque hay una decisión judicial con una mirada jurídica, no sanitaria, de la cuestión que contempla más los intereses particulares de un grupo de personas que no está conforme, entonces nos establece una serie de exigencias mucho más altas de las que sugieren estos organismos internacionales y nacionales”, expuso el funcionario.

Mirá También:

Además, el ministro detalló las recomendaciones de la OMS: “Si se puede habitación individual, sino una distancia de 1 metro entra cada cama, en cuanto a los baños y estamos hablando de locales de grandes superficies no hospitalarias, dice uno cada diez personas, una ducha cada veinticinco personas”.

«Todas las personas que están en los centros preventivos habilitados se pueden ir cuando quieran, pero afuera de la provincia, no hay problemas»

Y aclaró: ”Pero la resolución judicial dice que los lugares de alojamiento deberán ser habitaciones individuales o dobles, pudiendo ampliarse a más personas si las mismas tienen vínculos familiares o de amistad y lo aceptaran expresamente y no existan razones epidemiológicas que los desaconsejan; asegurar la intimidad de las personas; asegurar baños privados para cada grupo que acepte compartir habitación; asegurar la provisión y cambio de ropas y toallas considerando que hay personas que no cuentan con familiares que los asistan; asegurar que las habitaciones se encuentren cuanto mínimamente acondicionadas para soportar las temperaturas acordes al clima y otra serie de cuestiones como el acceso a medios de comunicación, entretenimiento, internet, libros, televisión”, se quejó González.

Mirá También:

Y afirmó que volverán a habilitar el ingreso de las personas al territorio provincial cuando estén en condiciones de garantizar los puntos establecidos en el fallo caratulado “DAVIS JUAN EDUARDO, SUIZER DANIEL, LEE CARLOS ROBERTO S/HABEAS CORPUS, expediente 1420/2020 en Juzgado Federal N° 1 de Formosa”.

“Lo sentimos mucho pero no es una decisión que tomamos sino que nos vimos obligados como consecuencia de esto”

También, el ministro anunció que desde el día de la fecha, están cumpliendo el punto K del documento, que estipula asignar personal especializado de otras áreas del Estado no pertenecientes a la institución policial para que actúen de mediadores entre las personas y las autoridades en la gestión de conflictos.

Trabajos en marcha

“En este momento ya están trabajando en todos los centros de alojamientos preventivos que tenemos en funcionamiento equipos interdisciplinarios que están conformados por personal de la subsecretaria de derechos humanos, de la dirección de resolución de conflictos, la dirección de seguridad comunitaria y vamos a incorporar también a miembros del equipo interdisciplinarios de la dirección de política penitenciaria, es decir, estamos echando mano de todos los recursos que tenemos para poder cumplir acabadamente la decisión del juez subrogante”, indicó el funcionario.

Los jóvenes mienten y no cumplen, toman tereré con los amigos

Por otro lado, el funcionario provincial, contó la situación de un joven que llegó a Formosa antes del 21 de abril, fecha en que se decidió la cuarentena en los centros preventivos, por lo cual realizaba el aislamiento obligatorio en su domicilio y que en uno de los controles para notificar el cumplimiento se lo encontró tomando tereré con dos amigos.

“Todos juran y re contra juran que van a cumplir adecuadamente la medida del aislamiento social y preventivo, pero ¿nos animamos los formoseños a poner en riesgo la salud de todos en este momento que estamos libres de coronavirus?”, preguntó.

Por último, González admitió que no están en condiciones de garantizar la inexistencia de casos o que no ingrese el virus a la provincia, pero sí pueden asegurar que están extremando los esfuerzos para que no suceda, pero que eso requiere dos componentes: la responsabilidad del Estado y la de los ciudadanos.

“Todas las personas que están en los centros preventivos habilitados se pueden ir cuando quieran, no a sus casas sino afuera de la provincia, pueden volver a los lugares donde estaban, no hay problema, muchos hicieron eso, si no están presos, están en cuarentena, por eso esto no es una cuestión de maldad pero no pueden circular porque hoy dentro del territorio no tenemos casos de COVID y eso es lo que debemos proteger “, concluyó.

Comments

comments