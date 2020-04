Piñeiro: La Pandemia evidencia la fragilidad de El Modelo Formoseño, liderado por Gildo Insfran, 25 años ininterrumpidos

8

Tenemos unas de las economías más frágiles e informales del país, un sistema de salud pública precario, hospitales sin equipamientos y con falta de medicamentos, ya no alcanzan los programas «Por Nuestra Gente Todo».

Sueldos de empleados estatales por debajo de los ingresos de los límites de pobreza y los poderes Legislativos y Judicial cooptados. Miles de familias formoseñas viven de la asistencia social del estado nacional y la falta de transparencia en las estadísticas públicas, empieza a poner fecha de vencimiento a una época que los formoseños queremos dejar atrás.

La crisis destapada por el COVID-19, hoy se cobró la primer deserción se fue el Dr. Décima Ex Ministro de Desarrollo Humano, fueron contados los casos en la historia del Gobierno de Gildo que un ministros deje su cargo sin ocupar otro, y justo en medio de una Pandemia quien estaba a cargo de la cartera de la salud pública se fue, envuelto en medio de escándalos que tomaron estado público nacional por el trato a los formoseños que regresan a nuestra provincia y fueron puestos en cuarentena en centro no apropiados para hacerlo, por no contar con las medidas de profilaxis.

Este gobierno que no le gusta que le marque los pasos no soportó que un juez federal le instruya las medidas que deben de respetar desde el estado para garantizar la salud de los ciudadanos formoseños puestos en aislamiento.

Respetuosamente le pido de la cara a su gente, denos tranquilidad a los formoseños

Tenemos un Gobernador que no le habla a su pueblo, ni explica las medidas que se están tomando, no existen medidas económicas tomadas desde el gobierno provincial en salvataje de empresas y comercios locales que generan puestos de trabajos privados y están al borde de sus capacidades.

Durante la apertura de Sesiones en la Legislatiura, nos habló de superávit fiscal y que formosa tiene garantizado fondos propios para afrontar cualquier crisis economía

Es hoy y ahora que nos tiene que decir el propio Gobernador, como lo hacen otros gobernadores e incluso el Presidente Fernández como piensa afrontar los tiempos que se vienen, darnos la tranquilidad y previsibilidad a los formoseños de que va a pasar con el empleo público, como van a conservar las fuentes de trabajos privados los comerciantes y Pymes locales, como van a seguir viviendo los cuenta propistas y los trabajadores informales.

En estos momentos necesitamos saber seriamente los distintos programas que el gobierno tiene para afrontar las crisis que provocan la pandemia, de voz del Gobernador Gildo Insfran, respetuosamente le pido de la cara a su gente, denos tranquilidad a los formoseños.

Se debilita la estructura del régimen feudal, la no exposición del Gobernador desde el comienzo de la Pandemia, hace tomar protagonismos a funcionarios sin ascendencia en la sociedad.

La pelea por la sucesión en los distintos ámbito del Gobierno, la persecucion a los Sectores Económicos, Contratistas y Proveedores del Estado, desnuda la crisis del Poder y la falta de liderazgo en cabeza de Gobernador y de un sistema que está llegando a su fin.

Dr Gerardo Piñeiro – Concejal de la Ciudad de Formosa

