El fallo amañado, disciplinado y militante del Juez Picabea, es un escándalo jurídico que pone de manifiesto la obscena dependencia del poder Judicial

13

725 total views, 725 views today

Luego del valiente y ejemplar fallo del Juez Federal Fernando Carbajal, a favor del mejoramiento de las condiciones de alojamiento de los ciudadanos obligados a hacer su cuarentena en la Escuela de Cadetes de la Policía de la provincia, el Gobierno provincial no pudo ocultar ni contener toda la indignación que le provocó que un magistrado se atreva a ordenarles a mejorar las condiciones de alojamiento en un plazo de 48 hs, y a la vez que se desquitaba tomando de rehenes a los formoseños varados fuera de la provincia, ponía en marcha la obediente JUSTICIA-LISTA provincial para intentar desmerecer rebuscadamente un fallo que de cualquier manera tiene que acatar y –aunque les pese– están acatando.

Ante la presentación al Superior Tribunal de Justicia, de un recurso del doctor Javier Barrios, similar a los reclamos realizados por los abogados Davis, Lee y Suizer en la Justicia Federal, y luego que este fuera derivado al juez de instrucción y correccional de turno Enrique Guillen, quién luego de solicitar los informes correspondientes, pidió licencia para no caer en desgracia como Carbajal, que ya había resuelto la cuestión.

Ante la licencia pedida por Guillen, la presentación derivó a manos más militantes y disciplinadas, recayendo en el inefable ex juez de Las Lomitas Marcelo López Picabea, allegado a la familia política del gobernador de la provincia, quién en menos de 24 y sin ver el lugar, llamar a audiencia, ni hablar con los protagonistas rechazó el planteo solo por la palabra de los peritos oficiales, excusándose por el despropósito ante la cantidad de causas y presos que tenía a cargo.

Fallo “amañado”, ajustado a los intereses del poder Ejecutivo provincial

El letrado patrocinante, Dr. Javier Barrios en declaraciones a Radio Uno, calificó al fallo como “amañado”; “Reconoce las deficiencias del lugar para alojar personas en el marco del aislamientos obligatorio, ajustado a los intereses del poder ejecutivo provincial.

El Juez no llamo a una audiencia , en el marco del proceso, no fue a hacer una constatación de manera personal de las condiciones del aislamiento y tomar declaraciones testimoniales a las personas alojadas en la escuela de cadetes, como lo había solicitado.

El fallo de Picabea es tan arbitrario, como tendencioso, que debe ser declarado nulo

Me privó de ejercer un control de la prueba; Pedí pronto despacho y solicité que me remitan los informes agregados , no me los enviaron, con lo cual me limitan a ejercer mi derecho a apelar. Consideró que el fallo que no hace ha lugar al habeas corpus, reúne todas las condiciones para ser declarada nula, por arbitraria”.

Sin embargo el letrado no va a apelar, “No voy a apelar por la razón de que a esta altura mi pretensión devino en abstracta porque un fallo judicial derivado por la misma acción y el mismo objeto fue producido por un juez Federal, que le garantizó el debido proceso a todas las partes, supuestos a mi me privaron en la Justicia Local” finalizó.

En una radio del gobierno, el juez de Instrucción y Correccional de turno, Marcelo López Picabea a la pregunta de si había visitado y si pudo dialogar con los protagonistas dijo que no, “Visitarlos no por las circunstancias extraordinarias que me toca intervenir.

A mi me notifica el Superior Tribunal de Justicia de que era juez de turno y acto seguido ya me empiezan a avisar, además de esta causa, toda la cantidad de presos que tenía o sea al hacerme cargo me hago cargo de todo porque hay un solo juez en la justicia penal y me lo dicen un sábado a la tarde porque toda la batería de pruebas ya había sido liberada por el doctor Guillen”.

Comments

comments