Kaluk, Piñeiro y Dos Santos, repudiaron los despedidos en el PAMI

Desde sus cuentas personales de Facebook, el Concejal capitalino y los ex Directores de PAMI Formosa, expresaron su repudio ante los despidos en la obra social de los jubilados.

“Mi solidaridad con los que están sufriendo las embestidas de este Gobierno sin códigos ni respeto”, dijo Piñeiro.

“Avanzan con despidos en los organismos nacionales, llevando puesto a todos, sin mediar el sentido de la oportunidad. En medio de una pandemia, la cual produjo la mayor crisis económica, despiden trabajadores dejando a sus familias sumergidos en la incertidumbre”, expresó.

“No todo vale en política. Con la dignidad no se juega”, sentenció el edil.

Ivan Kaluk

Quiero expresar mi profunda indignación y repudio con lo que esta ocurriendo con mis ex compañeros de Pami, donde por cuestiones ligadas a que ayudaron o simplemente entraron con nuestro gobierno de Cambiemos están siendo despedidos sin causa, sin debido proceso y sobre todo en medio de la pandemia. Evidentemente el decreto presidencial que impide despedir es solo para los privados porque me consta de muchos casos que con muchos años de antigüedad han sido despedidos de la administración publica sin siquiera ser notificados.

A las personas que han perdido su trabajo quiero expresarles mi solidaridad total y decirles que cuenten conmigo para lo que necesiten. Eh visto en carne propia las penurias que sufren las familias que no tienen fuente de sustento y esto muchas veces lleva a situaciones desesperantes, mi solidaridad y compromiso total con ellos.

Hace muchos años que vengo viendo que el poema del pastor luterano alemán Martin Niemöller (1892-1984) esta mas vigente que nunca, espero que muchos de los cuales que debemos pelear, en solidaridad, por las personas que están siendo avasalladas, no seamos prisioneros de la cobardía de los privilegios o de, a mi no me toca, porque tarde o temprano las injusticias se expanden y perdemos todos.

Finalmente hoy mas que nunca estoy orgulloso de haber estado en una gestión que con millones de errores involuntarios o por falta de experiencia, no perseguimos ni despedimos gente, siempre nuestro norte fue el bienestar de los jubilados.

Que sentido tiene vivir si hay que estar sometido y sin posibilidad de expresar lo que uno siente y piensa. Que Dios los bendiga a todos!!!, expresó el ex administrador del Pami Ivan Kaluk.

Dos Santos

Por su parte, el ex titular de PAMI Formosa manifestó su “más enérgico repudio a los despidos injustificados”.

“Mi acompañamiento a los trabajadores damnificados es incondicional” declaró.

“No se puede en este tiempo que estamos atravesando dejar sin trabajo a familias formoseñas simplemente por pensar distinto”, concluyó el contador.

