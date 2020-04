Jofré: “La actitud de trabajadores y trabajadoras es la certeza que esta etapa nos dará mayor fortaleza”

11

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, consideró que la celebración del Día Internacional del Trabajo se da en una circunstancia muy especial en el país y en el mundo, con economías afectadas por una pandemia inédita, por lo cual interpretó que “son momentos donde la vida tiene primacía”

En su habitual salutación de cada 1° de Mayo, Jofré valoró la tarea de quienes están “en la primera línea de batalla contra un virus mortal” y dijo que el logro del pueblo y gobierno de Formosa “será continuar manteniendo la situación de emergencia sanitaria bajo control”.

“A quienes no están ejerciendo su actividad en forma habitual, ante las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, debemos señalarles que el Estado no los deja solos, porque tanto el gobierno nacional como el provincial y el municipal han tomado medidas para que el sustento diario no falte, ni tampoco el acceso a los bienes necesarios”, enfatizó.

Al respecto, destacó la decisión del presidente Alberto Fernández y del gobernador Gildo Insfrán de priorizar la vida por sobre la economía u otros intereses que puedan verse afectados por las medidas que se toman, porque éstas pueden recuperarse pero aquellas no; actitud que no sorprende, habida cuenta del sentido humanista que caracteriza al peronismo.

En tal contexto, el jefe comunal consideró: “la actitud de fortaleza y entrega de trabajadoras y trabajadores nos da la firme convicción y la certeza que esta etapa de la historia que nos toca vivir nos dará mayor fortaleza. Siempre hemos superado todas las circunstancias difíciles, por lo cual nuestro convencimiento está anclado en la entereza de nuestro pueblo”.

Por último, Jofré resaltó que el trabajo es la realización digna de las personas y que, pese a las circunstancias señaladas, el Día del Trabajador tiene una profunda significación cuando están en ejecución políticas para lograr una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, con igualdad de oportunidades para todas y todos.

