Formoseño fallecido en el Chaco: «no se contagió en nuestra provincia». «No sabemos la causa de la muerte». «El cuerpo no vuelve»

En el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID19 de Formosa, se explicó el caso de un trabajador formoseño que falleció en las últimas horas en la provincia del Chaco.

El ministro de Gobierno, Jorge González explico que el hombre tuvo un accidente laboral el 8 de marzo en la arrocera en que trabajaba, ubicada en General Mansilla y fue derivado para su atención médica al sanatorio Formosa.

Luego, la Aseguradora de Riesgos de Trabajo dispuesto la derivación a la provincia vecina, a donde viajó el 13 de marzo.

“Desde ese momento estuvo internado en el sanatorio Chaco, terapia intensiva. El 19 de marzo le fue amputada una pierna y el 20 de abril se le hizo el hisopado porque presentaba enfermedad pulmonar. El 21 de abril tuvo diagnóstico de Coronavirus positivo” señaló.

Dijo que su familia, integrada por esposa, hermana y sobrina estuvieron con él en el mes de marzo, retornando a nuestra provincia los días 21 y 22 de ese mes. “Se sometieron a la cuarentena obligatoria con control de nuestras autoridades sanitarias. Cumplieron la cuarentena de manera adecuada, no obstante lo cual, informada esta situación por las autoridades del Chaco, volvimos a hacer todos los estudios correspondientes y no tienen ninguna situación” explicó el funcionario.

Argumentó que desde Formosa “Estamos atentos, alertas, ocupándonos día a día en tener la situación sanitaria de los formoseños bajo estricto cuidado. Toda esta mención de las fechas indican que investigamos el caso, no jugamos a la información, brindamos información cierta, científicamente convalidada y documentada”.

“Esta persona estaba internada en el Chaco desde el marzo, evidentemente no se contagió en nuestra provincia. Que sea formoseño nos duele, toda muerte duele. No sobra ningún formoseño, todos son únicos e importantes” precisó y agregó que “No sabemos la causa de la muerte porque no está dentro de nuestro sistema de salud”.

Cuerpo no vuelve a Formosa

“La recomendación de Nación es la cremación, no están indicados velatorios, el cuerpo está portando el virus. Sabemos el costo de la cremación, de no ser factible eso se da el entierro sin velatorio” explicó por su parte el médico Mario Romero Bruno.

Comentó que “Hubo una consulta de querer trasladar el cadáver (de este hombre), no se hizo lugar, porque pone en riesgo a más personas” precisó.

La información fue ratificada por el ministro González: “Nos consta que fue positivo para Coronavirus, por lo tanto no se autorizó el ingreso de ese cadáver a nuestro territorio. Lo sentimos mucho, en el alma, sabemos lo que significa para nuestra gente”.

