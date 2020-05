La Justicia Federal de Formosa no concedió ninguna excarcelación ni prisión domiciliaria por la pandemia

462 total views, 462 views today

Los jueces federales de Formosa, Pablo Morán y Fernando Carbajal, confirmaron que no otorgaron ninguna excarcelación ni prisión domiciliaria por la pandemia, pese a que hubo “muchos pedidos” de internos alojados de la Unidad 10 del Servicio Penitenciario Federal y en los pabellones de los distintos escuadrones de Gendarmería Nacional.

El juez subrogante del Juzgado Federal Nº 2, Fernando Carbajal, explicó que hay que diferenciar entre excarcelaciones y prisiones domiciliarias, señalando que en esta última la persona sigue cumpliendo con la prisión pero en otro lugar.

También dejó en claro que los Juzgados Federales no tienen bajo su responsabilidad a personas condenadas, ya que éstas están bajo la órbita del Tribunal Oral Federal. Los jueces federales se ocupan de las personas sometidas a proceso, precisó.

Más adelante, Carbajal remarcó que “ninguno de los dos Juzgados hemos concedido ni excarcelaciones ni prisión domiciliaria con fundamentos en la cuestión de la pandemia de coronavirus”.

Acerca de los riesgos de contagios masivos en las unidades penitenciarias ubicadas en otros puntos del país, el magistrado destacó que “justo (en Formosa) estamos relativamente en un buen momento, porque no hay tanta gente en los pabellones de Gendarmería, que es donde tenemos la mayor cantidad de internos. Ahora no estamos teniendo tanta gente, así que no hay hacinamiento”, subrayó.

Morán

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, Pablo Morán, aseguró recientemente a La Mañana que en estos momentos “no hay riesgos de contagios por coronavirus en el servicio penitenciario federal en la provincia”. Informó que desde el inicio de la cuarentena no se emitió ningún beneficio de prisión domiciliaria ni excarcelaciones para presos federales y consideró “innecesario” para la población de reclusos iniciar estos pedidos en medio de la emergencia sanitaria: “No es aconsejable”, dijo.

El juez Morán descartó un escenario conflictivo en el sistema penitenciario federal en la provincia. Consideró que la población carcelaria del fuero federal en Formosa no corre riesgo de contagios por coronavirus y alejó la posibilidad de que se desencadenen motines o estallidos internos, como ya ocurrió en otras ciudades del país en los últimos días.

“No habría riesgo de que dentro de la Unidad del Servicio Penitenciario exista la posibilidad de que se contagien con el virus del COVID-19. Sin embargo, de un total de 100 personas detenidas aproximadamente, unos 12 ó 13 internos presentaron dentro de esta cuarentena pedidos de Hábeas Corpus a la Justicia Federal para lograr algún beneficio”, reveló.

“Respetando los Juzgados naturales, desde nuestra instancia judicial sólo remitimos estas solicitudes a los tribunales orales que hayan condenado o a los jueces de ejecución que entienden en cada causa. Cada magistrado decide si le corresponde o no un beneficio de esta naturaleza, teniendo en cuenta el contexto y la situación”, explicó el magistrado.