Para el gobernador riojano la violencia de género no es peligrosa para la sociedad, solo para la mujer maltratada

En otro de sus acostumbrados traspiés verbales, el gobernador riojano Ricardo Clemente Quintela, declaró en un medio local que los detenidos por violencia de género “no son peligrosos para la sociedad, son ciudadanos que tuvieron un conflicto conyugal”.

“A lo que usted se refiere son diez personas que por violencia de género fueron alojados en un determinado lugar, el Poliderpotivo de Vargas, porque no hay más lugares, no tenemos más lugares, no son ciudadanos peligrosos para la sociedad, son ciudadanos que tuvieron una (sic) conyugal, matrimonial, no quiero entrar en ese tema, que están privados de su libertad por violencia de género” fueron las declaraciones del gobernador, ante el reclamo de vecinos del centro deportivo por la presencia de reclusos en instalaciones para otros usos, a raíz del motín producido en el Servicio Penitenciario, y que provocó una muerte entre los prisioneros, en circunstancias que se investigan.

El concepto vertido por el primer mandatario riojano provocó todo tipo de reacciones adversas, que incluso llegaron a la primera sesión virtual de la Legislatura, donde el diputado radical Gustavo Galván pidió el repudio para las declaraciones del gobernador, a lo que la mayoría peronista de Cámara se negó.

Este conflicto se dió como parte de una muy criticada medida de traslado de detenidos a raíz del aislamiento social obligatorio, que en la hacinada penitenciaría riojana se hace imposible. La Rioja es una de las provincias con menor cantidad de infectados, pero con mayor índice de mortalidad.-

