Piñeiro repudió la pretensión del Gobierno nacional de censurar los medios digitales

El concejal radical Gerardo Piñeiro expresó su más enérgico rechazo a la pretensión de un sector del Gobierno nacional de regular “el funcionamiento de los portales de internet”, anunciada por el Vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, quien adelantó en la TV Pública que en el organismo que integra “se está trabajando en una regulación del funcionamiento de los portales de internet, ante la proliferación de “fake news” o noticias falsas”.

El anunció y el posteo posterior en las redes de la TV Pública generó un debate que desató la adhesión de varios dirigentes del PJ y motivo la desmentida del titular de ENACOM Claudio Ambrosini, dejando una profunda preocupación por el peligro inminente que una iniciativa de estas características representa para la libertad de prensa y la libertad de expresión de los ciudadanos, expresó Gerardo Piñeiro.

En Formosa sabemos cuál es el manejo de los medios que pretenden, y no lo podemos permitir

La pretensión de acallar las opiniones, informaciones y expresiones, que los gobiernos y el poder político no pueden controlar; ni manipular; ni doblegar con las generosas pautas publicitarias que arbitrariamente distribuyen entre medios disciplinados, no son nuevas ni menos peligrosa ante la proliferación del poder de las redes y de los medios alternativos independientes, que superaron ampliamente a los medios tradicionales y, como se puede observar cotidianamente, molesta terriblemente al poder político, que no pocas veces cae en esta tentaciones totalitarias de limitar las libertades de expresión de los ciudadanos, consideró Piñeiro.

Sabemos de la censura a los dirigentes que no comulgan con el gobierno, y la despótica discriminación y persecución contra el periodismo independiente

En nuestra provincia sabemos perfectamente lo que representa el culto al pensamiento y al discurso único, lo que significa el manejo hegemónico y propagandístico de los medios públicos y de los privados sometidos a la abultada billetera oficial. Sabemos de la censura a los dirigentes que no comulgan con el gobierno, y la despótica discriminación y persecución judicial contra el periodismo independiente, alertó Piñeiro.

Es una pretensión totalitaria el regular la prensa para controlar el trabajo de los periodistas y editores

Es una pretensión totalitaria regular la prensa para controlar el trabajo de los periodistas y editores, poniendo bajo sospecha toda noticia que se publique, porque según quien la analice puede llegar a ser considerada o no una fake news, dijo el edil capitalino.

El PJ tiene una rica historia en censurar, restringir la libre expresión y perseguir periodistas

“El partido político que hoy gobierna la Nación y esta provincia tiene una larga tradición en intentar limitar la libertad de prensa y perseguir periodistas que piensan distinto, demostrada en la sanción de la Ley de Medios en 2009, sabiamente impedida en su implementación por la Justicia debido a su evidente inconstitucionalidad, la formulación de la delirante teoría del “lawfare”, para brindar impunidad a quienes saquearon el Estado entre 2003 y 2015 diciendo que todo es una construcción de los medios de comunicación o en la direccionada distribución de la pauta oficial solo a medios “amigos”. En Formosa sabemos cuál es el manejo de los medios que pretenden, y no lo podemos permitir, concluyó Gerardo Piñeiro.

