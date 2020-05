El gas de 10 Kg a $350 del que habla Edgard Pérez, en los barrios sale $380 o $410 más el $50 o $100 del envío

13

El Subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario Edgar Pérez, luego de salir oficiosamente a defender a la empresa distribuidora del servicio de energía eléctrica REFSA, de las quejas y el descontento de los de los usuarios, a los que debería representar y defender, ayer volvió a afirmar que la garrafa de 10 kilogramos, cualquiera sea el color del envase y en cualquier punto de la provincia no debe superar los $ 350.

Primero confrontó los reclamos de usuarios, afirmando como si fuera Defensor de la distribuidora, que REFSA no aumentó su tarifa, no hubo sobrefacturación; ni sobreprecios; ni aumento de boletas, como muchos suponen e instó a los usuarios pagar sin protestar la boleta que consideran excesiva y abusiva.

Luego volvió a ratificar que el gas envasado como insumo básico en “todo” hogar formoseño, no puede ser susceptible de maniobras especulativas en tiempos de emergencia sanitaria, por lo que; Todo expendedor de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas de 10 kilogramos está obligado a ofrecer el producto a un precio que no supere los $ 350, cualquiera sea el color del envase y el punto de la provincia donde se adquiera.

Sin embargo, ni bien difundida la noticia desde las redes sociales los vecinos comenzaron a desmentir la información brindada por Edgar Pérez, informando que a ese precio solo se consigue la garrafa de 10 Kg en los puestos de ventas oficiales de gas REFSA, ya que en los negocios de los barrios el gas cuesta como mínimo $380 a $410, más el gasto de envió o delivery, que puede llegar a salir $100, más.

Los vecinos de la ciudad aseguran que la mayoría de los comercios de barrio, sobre todo kioscos y «mercaditos», venden la garrafa de gas de 10 kilos a un precio mayor al de 350 pesos, valor que fue estipulado por el gobierno provincial como máximo y que, al no ser respetado por muchos comerciantes, la mayoría de los clientes opta por trasladarse hasta los puntos de venta de la garrafa de Refsa donde si se consigue a dicho valor.

En la mayoría de los barrios le agregan $50 e incluso $100 pesos de más

Así, en el puesto de venta de gas REFSA ubicado en el Mercado Frutihortícola, uno de los vecinos en diálogo con los periodistas de QTH Radio y el Expres, aseguró «Vengo a comprar de acá no solo por costumbre sino que también porque venden al precio al que debe ser, en la mayoría de los barrios le agregan $50 e incluso $100 pesos de más y ya va sumando, yo estoy cerquita y puedo venir a comprar hasta acá porque vivo en el barrio San Pedro y a unos metros de mi casa tengo un negocio donde lo venden a 60 pesos más caro que acá, obviamente uno elige comprar de donde más le conviene», dijo un vecino consultado.

«Nosotros venimos a comprar desde el barrio Obrero porque en los otros negocios te cobran lo que quieren y si uno pide con envío es más caro incluso, no queda otra que rebuscarse y conseguir un precio acorde», aseguró otro cliente.

«Acá en el barrio Guadalupe hay un montón de comercios que venden gas pero algunos cobran $380, otros $400 pesos y con envío ya son $450 pesos, si uno va sumando ya van $100 más que el valor al que deberían vender», aseguró.

«Hay gente mayor que no tiene cómo ni en qué ir a comprar el gas entonces no le queda otra que pedir que se lo lleven a la casa y no me parece mal que cobren una suma extra, pero creo que $100 pesos de más es mucho, si el gas está a 350 pesos deberían cobrar 30 o 40 pesos el envío, más que eso me parece un abuso pero es lo que hacen porque no hay nadie que regule esa parte», opinó otra clienta.

«En el barrio Quebrachito la garrafa sale $370 o $380 pesos, todo dependiendo de los negocios, hay muchos puntos de venta de Refsa pero a veces a uno se le termina el gas un domingo o por la noche y no queda otra que comprar de los negocios más cercanos, ojalá las autoridades empiecen a controlar la venta de gas en los barrios así dejan de abusarse de la gente», pidió otra mujer.

Sobre si hay mucha diferencia en los precios con los lugares donde van a constatar, una de las inspectoras de Defensa del Consumidor, reconoció que «hay bastante, muchos están excedidos de precios y van de 400 pesos para arriba. El precio estipulado del gobierno es 350 pesos para cualquier tubo de 10 kilos de cualquier color, si el consumidor quiere un delivery ya cuenta con otro precio que corre por su cuenta, ese es uno de los reclamos que estamos recibiendo mientras estamos acá en este puesto del mercado».

