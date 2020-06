Importante “bocinazo”de propietarios de gimnasios en la plaza San Martín (Ver Video)

105

Ayer, como estaba previsto propietarios de gimnasios y quienes se dedican a la actividad llevaron adelante un bocinazo en inmediaciones a la plaza San Martín. El objetivo de la pacifica protesta fue solicitar que la actividad sea exceptuada del aislamiento obligatorio ya que la mayoría está en crisis ante el párate.

Cerca de las 10.30 los cientos de propietarios de gimnasios de Formosa se convocaron para hacer sonar sus bocinas en reclamo por la reapertura de los locales. Para muchos, es su única fuente de ingreso. Los efectivos policiales estuvieron tomando nota de las patentes de los vehículos.

Viviana Machuca, del San Miguel Club (Deportes & Fitness), charló con El Comercial y comentó que “básicamente estamos pidiendo poder trabajar, porque hemos visto cómo el resto de los comercios que tienen contacto directo con las personas, están habilitados y no entendemos porqué a nosotros no nos permiten abrir”.

La caravana de vehículos que se hizo sentir en la media mañana de este domingo se había citado a través de las redes sociales para las 10.30 de hoy.

“Fue un reclamo pacífico. No tuvimos inconvenientes. La policía estuvo re bien, solamente anotaron las patentes de los vehículos pero no tuvimos inconvenientes. Respetamos los protocolos por eso no hubo concentración ni marchas”, agregó la profesional.

Asimismo, recalcó que “nosotros presentamos ante el Consejo del Covid-19 el día 7 de mayo un pedido con el protocolo para que los gimnasios y centros de entrenamiento puedan reabrir; pero no tuvimos respuesta alguna. Es más, hace unos día atrás cuando un periodista le preguntó al Ministro (Jorge González, ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia de Formosa), no respondió nada. Eso nos indigna y da la pauta de que no les importa nada la situación de las más de cien familias que dependen de esta actividad”.

Según explicó Machuca, que es instructora de Kick-boxing y Muay tai en el Dojo Serpiente del Misil Team que funciona en el barrio San Miguel; “tenemos deudas, cuentas que pagar y si no tenemos el ingreso único que para muchos es de esta actividad que realizamos; estamos siendo condenados. Queremos que nos den una solución pronto porque necesitamos trabajar”, cerró.

