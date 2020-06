Huelga de hambre en el Centenario, angustia en el Juan Pablo II, tensión en la Escuela de Cadetes, quejas en el Hospital Evita, exigen información

723

10,560 total views, 10,560 views today

Tensión en los tres Centros de Alojamiento Obligatorio, en el Centro del Centenario ayer iniciaron una huelga de hambre en protesta por la falta de información y la angustia que hoy les genera que no le hayan realizado los hisopados al ingresar, también se viven momentos dramáticos en la Escuela de Cadetes de la Policía, todos terminaron sus cuarentenas y recién les hicieron los hisopados el viernes, todavía no conocen los resultados, y exigen básicamente información.

Por su parte en el Hospital Interdistrital Evita,denunciaron que a los internados con diagnostico positivo a Coronavirus, les exigen inexplicablemente que les den sus ropas sucias a sus familiares para que se las laven

En horas de la mañana abogados de los internadas en el Hospital Interdistrital Evita,harán una presentación solicitando a las autoridades sanitarias que les laven en le lugar las ropas a los internados, por el riesgo de contagio que implica que lleven los familiares las ropas a su casa para lavarlas. También solicitaran asistencia psicológica y televisor.

En tanto anoche en el centro de aislamiento preventivo del Juan Pablo II, un grupo de mujeres que ya cumplieron su cuarentena , donde se dio el mayor cuadro de contagios de COVID19, y donde ayer luego del parte oficial trasladaron preventivamente a dos mujeres más al Interdistrital Evita, las mujeres se impacientaron ante las autoridades sanitarias y policiales, reclamando que no quieren seguir más alojadas en las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que estuvieron estos 15 días

Esto es una bomba viral que armaron ellos, no te cuidan ni te dan información, y las autoridades encima se jactan que está todo bien, todo controlado, se quejaron

Los allí alojados ya cumplieron sus cuarentenas, muchas de ellas sin saber aún los resultados de sus hisopados que les practicaron el jueves, para colmó hoy trasladaron de urgencia a dos chicas una de ellas madre de una beba y la otra una joven a la que le había dado negativo, pero que fueron trasladadas al Evita donde las encerraron durante horas sin darle ninguna atención ni explicación, y eso terminó por alterar definitivamente el pésimo “estado de ánimo y angustia” que reinaba en el lugar.

Queremos que se cumplan las condiciones de alojamiento dictadas por el Juez Fernando Carbajal, exigían

Ya cumplimos la cuarentena, y nadie te explica por qué seguimos acá. No nos dan información ni los resultados de nuestros hisopados, lo cual tampoco es garantía de nada porque al marido de la médica venezolana que primero le dio negativo ahora le dio positivo, y acá a unas de las pocas chicas a la que le dieron el resultado y era negativo, ahora la trasladaron de urgencia al Evita con los demás infectados, se quejaron.

Este lugar en estas condiciones es una bomba viral que armaron ellos, y en la que estamos prisioneros nosotros y no sabemos cuánto tiempo más pretenden que sigamos, porque la información no existe en este lugar donde se manejan de manera arbitraria y autoritaria, lo cierto es que en estas condiciones no vamos a continuar, hubiésemos estados más seguros en nuestras casas o bajo las condiciones que les exigió el Juez Fernando Carbajal, remarcaron.

En horas de la noche un grupo de chicas dispuestas a todo por salir de esa bomba viral prepararon sus bolsos y se aprestaron a abandonar el lugar, la policía rodeo las instalaciones, estuvieron cara a cara, hubo gritos reproches, insultos, hasta amenaza de quema de colchones.

Hoy varios abogados presentaran nuevos recursos de amparos y denuncias penales contra el gobierno provincial en la Justicia Federal.

Comments

comments