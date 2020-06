Cada vez es más dramática la situación de Palo Santo por la falta de agua

20

Recibimos en nuestras casas, por la red, un agua espesa, grasosa, chocolatosa y aun teniendo, en mi caso, un filtro doble instalado, no alcanza para hacerla bebible por lo que debemos comprar agua mineral para consumir y sobrevivir, aseguraron comunicadores locales, varios de los palosanteños y el licenciado Mario Solari, quienes aseguraron que es consecuencia de la improvisación absoluta del SPAP, del gobierno provincial, y de la administración municipal.

Lo cierto es que el agua que llega a las casas no se puede tomar; larga espuma, es grasosa y se decanta como una goma

Cerca del pueblo tenemos el estero Puilag, que fue la reserva natural histórica de nuestra comunidad, pero aunque lo están tratando de ordeñar, no da más. No tenemos más agua y según lo que estimamos queda agua cruda para unos días más, ilustraron.

Están extrayendo agua de una zanja a cielo abierto con barro pestilente

A partir de la demanda el presidente del Bloque de diputados de la UCR Ricardo Carabajal, acompañado por el ex delegado del Plan Belgrano en Formosa, Blas Hoyos, visitaron la.localidad a fin de constatar la gravedad de la situación que nuevamente angustia a los palosanteños.

Luego recorrer varios domicilios y ver la forma en que sale el agua, se trasladaron a la zona del Estero Builag, donde se pudo constatar que se cavó un precario canal que más que agua contiene un barro pestilente estancado, que en realidad constituye una zanja a cielo abierto y que es de donde en la actualidad se está extrayendo el agua que se consumen los Palo Santeños.

Consumir agua podrida es mucho más grave, masivo e insalubre, que cualquier virus

Allí el presidente del bloque de Cambiemos, se comprometió a presentar un pedido de informes ante el Ing. Vargas Yegros del SPAP, así como también sendos reclamos ante el Defensor del Pueblo Dr. Gialluca y muy especialmente ante el titular de Defensa al Usuario y el consumidor arquitecto Edgar Pérez, en el entendimiento de que se ponga al tanto del Agua que están Consumiendo los Palo santeños que creo que es mucho más grave, masivo e insalubre , que la yerba o los fideos vencidos que motivaron clausura de negocios y hasta la detención de Comerciantes en el Colorado

En una carta que circula en redes sociales los palosanteños expresan una historia de nunca acabar, la pobre calidad del agua potable, y la escasez de la misma. Culpan al Gobierno por la indiferencia y las promesas incumplidas. A continuación el texto:

El estado no está presente en Palo Santo y el Estado le mintió a Palo Santo

“La comunidad de Palo Santo vive el azote de falta de agua “elemento vital” hace al menos unos 30 años, a partir del crecimiento de la población, pero desde el verano de 2018 a la fecha se agudizó la falta de agua.

Tal es así que hoy los usuarios de agua potable reciben en sus casas agua verde, espesa, grasosa algunos días y otros “chocolatosa”, si de color chocolate, pero otros ni una gota en sus canillas.

Sin agua ni para el inodoro

Los palosanteños sufren la peor crisis de falta de agua desde febrero, por ejemplo el mismo tres de febrero aniversario del pueblo desde el día antes y por tres días más no hubo suministro de agua potable 4 días sin agua ni para el inodoro.

Gildo Insfran y Dzakich, mintieron

Si bien el gobernador junto con el intendente Dzakich anunciaron en noviembre de 2018 con bombos y platillos la ampliación de la planta potabilizadora que distribuiría alrededor de 12 millones de litros de agua por día lista para el 15 de abril de 2019 a la fecha y a mas de un año de la fecha límite del cambio de vida de los palosanteños no ven ni una gota de tan utópica obra.

Utópica si porque para los palosanteños es un sueño imposible de creer, tantos años de mentiras pero sobre todo de necesidad, ¿cómo puede ser que pasemos tres o cuatro días sin agua, se imaginan como hacemos para hacer nuestras necesidades fisiologicas, bañarnos, “cocinar”? ¿ como hacen los palosanteños que no tienen para comprar agua mineral y que apenas tienen para comer? ¿se preguntaron que toman?

En Palo Santo no vamos a morir de COVID-19 en PALO SANTO vamos a morir de cólera

Y si toman eso que no se sabe que es pero agua potable no, porque el agua potabilizada debe y tiene que ser inholora, incolora, insípida.

Evidentemente hay insumos que no están siendo usado como corresponde o el personal no está capacitado, pero no puede ser que en el año 2020 Palo Santo no tenga reservas de aguas permanente y que la potabilización sea paupérrima si es que se hace potabilización y más aun en estos tiempos de pandemia donde el agua es más indispensable, para vivir pero sobre todo para cuidarse.

El estado no está presente en Palo Santo y el Estado le mintió a Palo Santo, ni el Gobernador, ni el intendente pudieron cumplir la promesa de aquel noviembre de 2018 en el operativo por nuestra gente todo. En Palo Santo no vamos a morir de COVID-19 en PALO SANTO vamos a morir de cólera.

