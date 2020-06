El intendente de Perín ordenó clausurar la Ruta nacional N° 95, la policía casi mete preso a un productor por intentar transitar y este reaccionó (Audio y Video)

171

El sábado a la mañana se vivió un momento de tensión en la localidad de subteniente Perín cuando personal municipal acompañados de agentes de policía procedieron a instalar un control sobre la Ruta nacional N° 95, para prohibir ilegal y arbitrariamente la circulación y el ingreso y egreso del pueblo los fines de semana y los feriados.

Un productor local que se dirigía de urgencia a traer un repuesto, se encontró con la sorpresa que la ruta estaba clausurada y con personal municipal acompañado de personal policial, que por orden del Gobernador y del Intendente no se podía circular los fines de semana y los feriados, y que si se iba a su establecimiento distante a 5 kilometros no podía regresar.

Ante las objeciones a la irracional disposición municipal y la reacción del hombre que además era leído e informado, el personal policial optó por terminar la discusión que cada vez se iba caldeando más, amenazando con meterlo preso, lo que agravó aún más la situación y la tensión, y entre los pedidos que se baje para meterlo preso, el vengan ustedes a bajarme y los pedidos de refuerzos que nunca llegaron.

Pasado más de media hora que lo tenían detenido dentro de camioneta, llegó corriendo una empleada municipal para informarle que se podía ir, que no había problemas, que no pasaba nada, a lo que el hombre irritadísimo por tanta arbitrariedad les dijo ahora no me quiero ir nada, y todos ustedes y su intendente que se cree dueño del pueblo, se pueden ir todos juntitos, bien agarraditos de la mano, a la reco.. no se a qué lugar donde seguramente deberían estar las madres de todos o algo así.

