Fernández Acosta respondió los ataques de la corporación oficialista: «editaron un audio y estalló la blasfemia». «Soy yo el que repudia a SIPREFOR»

En primer término aclarar que sacaron de contexto el “hay que matarlos a todos” que creo es la afirmación por la cual me imputan el incitar a la violencia. Como el audio está editado, cortan la parte donde explico para que se entienda que era una metáfora y que en realidad para aclarar el panorama me refería a que si los periodistas que preguntan en las conferencias de prensa me tuvieran como docente, irían todos a marzo.

Aclaró también en el audio que esta “editado” por los “servicios” que graban programas de radio y manifiesto que los quiero mucho a mis colegas a pesar de su insuficiencia académica y que deben “evolucionar del partidismo” también editado, donde dejan solo “evolucionar”.

Es grave que el gobierno utilice toda la batería de radios pautadas para desprestigiarme. Es grave que haya servicios que graben los programas de radio y es grave que estén violando derechos básicos con la excusa de la cuarentena

Ojo, sigo sosteniendo que son lamentables algunas participaciones en las conferencias y respecto del término imbécil que podría constituir un exceso, indudablemente no tiene un destinatario porque no me refiero a nadie en particular y los que tienen un desempeño acorde a las circunstancias saben que no están comprendidos. El que le quepa el saco que se lo ponga.

A mí me llueven las críticas de todo tipo todo el tiempo, hay grupos de WhatsApp de colegas donde todo el tiempo publican memes con mis fotos y me putean, las hacen virales. El propio Ministro González me dice “Militante del tarifazo” y me discrimina por mis ideas en cadena provincial y no pasa nada.

Hace unas horas levantaron de las redes la conferencia de prensa de canal 3 donde le pregunto porque el gobierno no tomó los recaudos que les ordeno el juez federal respecto del alojamiento de las personas y tampoco pasa nada. Pregunta que por otra parte jamás ha respondido.

Ahora si yo le digo imbécil a la generalidad de tipos que hacen preguntas imbéciles y estalla “blasfemia”

Ahora yo le digo imbécil a la generalidad de tipos que hacen preguntas imbéciles y estalla “blasfemia”. Resurge de entre las cenizas como el ave Fénix un gremio que es un sello de goma para publicar en el “Facebook” un repudio a mis expresiones.

Me parece grave que el gobierno utilice toda la batería de radios pautadas para tratar de desprestigiarme, me parece grave que haya servicios que graben los programas de radio y me parece grave porque en tiempos de pandemia si no fuera por el periodismo, la gente no sabría que se están violando derechos básicos con la excusa de la cuarentena.

Las libertades están siendo ilegalmente restringidas en la provincia

El silencio y la obsecuencia de muchos de ellos esconde las graves violaciones a los derechos básicos en la vía pública o en los centros de cuarentena

Las libertades están siendo ilegalmente restringidas en la provincia por la emergencia sanitaria y eso es lo que debería preocupar a los colegas y en ese sentido van mis preguntas cuando puedo ir a la conferencia. Por eso considero que no todos los colegas están a altura de la circunstancias y sostengo que la crítica entre colegas no está prohibida, no vulnera la ética profesional, sobre cuando el silencio de muchos de ellos o la obsecuencia esconde las graves violaciones a los derechos básicos en la vía pública o en los centros de cuarentena. Si uno ve que un colega se hace el distraído con hechos graves, decirle imbécil y bruto es poco.

Un párrafo especial para SIPREFOR, repudia espionaje gestión Macri, pero jamás dijo nada de los espionajes en la provincia

Un párrafo especial me merece SIPREFOR, un gremio que se adhiere al repudio de espionaje del gobierno de Macri pero jamás dijo nada de las denuncias por espionaje en la provincia, que permite que echen a colegas de los medios de gobierno pero cierra la boca. Que jamás tuvo una sola llamada por teléfono cuando me robaban la casa, me destruían el auto, me denunciaban en la justicia en abierta persecución ideológica.

No solo configuran una herramienta del gobierno para “escrachar” periodistas (creo soy el primero) por encargo, son un organismo muleto que no han defendido a ni uno solo de los periodistas atacados bajo ninguna circunstancia.

Soy yo el que tiene que repudiar a SIPREFOR

Tampoco me preguntaron antes del escrache si lo que dije fue así como estaba en el audio, le hubiera acercado la grabación original sin editar. No me dieron el natural derecho a defensa o `replica, no firmaron el repudio, lo publicaron y lo mandaron como SIPREFOR y listo.

Creo finalmente que esto es solo un método más de persecución del gobierno orquestado a través de sus gremios felpudos, entonces ellos no quedan tan mal. Pero bueno, voy a pensar que hago porque el tiempo no me sobra, accionar contra tres o cuatro gatos que se juntan a comer asado no tiene sentido. Creo que SIPREFOR que pretende desprestigiarme primero tendría que fijarse el pobre papel que hace siendo resorte sumiso del gobierno y en este caso soy yo el que tiene que repudiar a SIPREFOR.

