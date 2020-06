40 Formoseños varados en puerto San Julián Santa Cruz, una zona sin circulación viral, imploran retornar a su provincia

10

Un grupo de 40 formoseños residentes en Puerto San Julián Santa Cruz, una zona sin circulación viral, que ya tenían autorización de entrada a la provincia y contratado un micro humanitario para que los trasladen a Formosa, hasta que estalló el caso de la médica que el gobierno provincial contrató de Quilmes Buenos Aires y el joven de 18 años que sin hisoparlo lo amontonaron con otros 50, desatando un contagio masivo que determinó la suspensión de las autorizaciones de ingresos a la provincia, los dejaron varados con los bolsos listos y una desesperación creciente que los hace implorar la reapertura de las autorizaciones para poder retornar.

Nosotros estamos en una zona sin contagios, ya teníamos la autorización para retornar y el micro contratado, cuando por razones en la que no tenemos nada que ver y ninguna responsabilidad, nos suspenden la autorización de regreso a nuestra provincia, porque llevaron gente contagiada de Buenos Aires, no tomaron las precauciones necesarias y estallaron 40 casos positivos, que no condena a todos a no poder regresar, indicaron.

Hicieron todo mal las cosas al meter a personas con el virus con gente sana, y ahora nosotros tenemos que pagar las consecuencias, personas que no estamos con el virus donde no circula el virus que necesitamos desesperadamente volver a nuestras casas en Formosa.

No tenemos problemas en hacer la cuarentena que corresponda, en las condiciones y lugares que indiquen, pero que se hagan cargo ellos del desastre que hicieron, porque no es la manera de dejar a gente sin la entrada que corresponde por culpa de errores ajenos, somos formoseños injustamente varados en el sur, exclamaron.

