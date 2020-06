Pacientes con COVID 19 alojados en el Hospital Interdistrital Evita dieron testimonio: “Vinimos sanos y nos contagiamos en el Centro por negligencia del gobierno”

343

4,098 total views, 4,098 views today

Uno de los afectados por el virus Manuel Solis quien afirma venir de Buenos Aires, de Del Viso, quien salió rumbo a Formosa el 29 de mayo, llegando el 30 y derivados al Hospital de Alta Complejidad, donde le hicieron un control médico mínimo, solo le tomaron la temperatura y luego lo llevaron al Centro Juan Pablo Segundo.

El joven explicó ”fuimos acomodados 21 hombres en una habitación, donde compartíamos todo, baños, duchas, el dispencer del agua, estábamos en contacto continuo permaneciendo allí 14 días, ese día nos hicieron un hisopado a todos y dimos positivo las 21 personas que estábamos compartiendo la habitación, en mi caso yo estaba seguro que viene sin COVID 19 y me vine a contagiar acá”.

Otro aquejado por el coronavirus es Leonardo Segovia, el segundo infectado de Formosa afirmó “yo vine sin virus a Formosa, porque mi familia me llevó a la terminal, comí y conviví con ellos, cuando llegué al Alta Complejidad solo me tomaron la temperatura, no me hicieron el hisopado, luego me llevaron al Juan Pablo Segundo, en mi situación estaba asintomático, y gracias a una comida que me intoxicó, me pudieron hacer los estudios y dar que era positivo en COVID 19, o sino saldríamos todos del Juan Pablo y le hubiésemos contagiado a nuestros familiares y a personas cercanas”.

Me llevaron a un pabellón donde compartí habitación con personas, en donde había 25 camas

Por su parte Gustavo Mareco manifestó “primero me llevaron al Alta Complejidad, nos tomaron la temperatura y de cada 10 hacían el hisopado, luego me llevaron el Juan Pablo Segundo aun pabellón donde compartí habitación con personas en donde habían 25 camas, con trato diario de salir, rosarnos, ir al mismo baño, todos tocábamos lo mismo, tanto en el desayuno, almuerzo, merienda y cena, nosotros vinimos de Buenos Aires para estar más seguros de esta pandemia, y ahora nos encontramos que todos estamos contagiados, no entendemos como vinimos de un lugar de peligro sanos y llegamos a un lugar donde supuestamente no hay y nos contagiamos”.

La cuarentena en sí no se cumplió

Continuó relatando que se agregaron más grupos de personas a su contingente, es decir la cuarentena en sí no se cumplió, porque era más un albergue donde se podía estar todos juntos, es así que dos días antes de salir uno de los chicos se siente mal y lo llevan al hospital y allí detectan que es positivo de COVID 19, recién en ese momento le realizan a todos un hisopado.

Mirá También:

Al día siguiente cae el doctor con la policía en donde tenían una lista en donde decía quienes estaban contagiados, en este caso fueron 23, cosa que ya percibían pues habían estado compartiendo todo con el primer infectado, ya que dormía dos cama de la suya, compartían el mismo baño, pero el tema es que todos cuando llegamos a Formosa lo hicimos sanos, aseveró Mareco.

Solicitan a la justicia que tome cartas en el asunto

El ciudadano relata que tienen mucha indignación por lo sucedido y solicitan a la justicia para que tomen cartas en el asunto para que ellos puedan estar más tranquilos y que la gente no lo tome como que ellos trajeron el virus a Formosa.

También explicó “es mentira que nosotros trajimos el virus, el virus ya estaba en Formosa, lo que pasó fue que nos metieron a un lugar donde nos contagiaron a todos, pero quiero que entiendan que nosotros no tuvimos nada que ver con eso, sino que nos metieron a un lugar donde el virus estaba y nos infectaron a todos”.

Tomamos confianza entre todos porque las autoridades nos dijeron que estaba todo bien

Además dio su testimonio Rodrigo Jara quien indicó “yo estaba en la provincia de Buenos Aires buscando un futuro para mi familia, y al llegar a la provincia no tuvieron los protocolos suficientes y ahora estamos pagando las culpas de esto, nos hicieron el hisopado a uno de cada 10 personas, lo cual a una de las personas que no se le hizo estaba con coronavirus, y fuimos con esa persona al Juan Pablo en donde dijeron que nadie estaba contagiado, en el lugar tomamos confianza entre todos porque las autoridades nos dijeron que estaba todo bien, pero cuando un compañero cayó por estar mal del estómago le da positivo en COVID 19, y con este compañero compartíamos todo por lo cual ya sabíamos que nosotros también teníamos el virus”.

Seguidamente Mareco y otro de los infectados de apellido Baez expresan “que su ingreso a la ciudad de Formosa fue en el colectivo Águila Dorada, pasamos por la localidad de Mansilla donde nos hacen un control de temperatura, de allí nos llevan al Alta Complejidad donde hacen lo mismo, y de cada 10 personas solo a una le hacen el hisopado, de allí nos llevan al albergue Juan Pablo Segundo, donde nos separan hombres de mujeres, ya había gente en el lugar y nos relacionamos entre todos, somos 67 personas las que estábamos en ese lugar, compartiendo luego una vida cotidiana”.

Siempre pedíamos elementos de higiene pero siempre decían que no había insumos

Dijeron además “ a nosotros nos llevaron a un lugar donde estaba la infección, nosotros vinimos sanos y en Formosa capital nos contagiamos de este virus, pero gracias a Dios mi hija que está del otro lado con las mujeres ella no está contagiada, nosotros somos ajenos a esto, la negligencia es del gobierno, de las personas que tienen que tener un recaudo para que tengamos un ingreso normal, en el Juan Pablo Segundo no había aislamiento social, ni distanciamiento, las camas estaban muy cerca, era algo inevitable no contagiarse, siempre pedíamos elementos de higiene pero siempre decían que no había insumos, pero lo cierto es que el virus ya estaba acá, nosotros no lo trajimos”.

Para finalizar Sergio Baez relató que el vino del Chaco y en su caso le hicieron el hisopado dando resultado negativo, que estaba en el campo para evitar el contagio, llegó en su propio vehículo para que no suceda nada peligroso pero luego fue a parar al Juan Pablo Segundo en donde terminó contagiado.

Comments

comments