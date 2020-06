Olivera pidió al Intendente que cuide a sus contribuyentes y frene el avance de un modelo provincial que tiene un rechazo muy fuerte sobre los privados

29

El concejal Fabián Olivera, en la sesión del Concejo Deliberante rechazó enérgicamente los avances autoritarios, los atropellos y las persecuciones irracionales de la Defensoría del Consumidor contra los comerciantes formoseños y ratificó su convicción de que “la pandemia que generó el coronavirus sacó a relucir el rostro más miserable de la administración provincial”, a la vez que acusó a la pasividad del Ejecutivo Municipal de ser la causante de los avances autoritarios de Edgar Pérez y el Ministro Ibañez.

El avasallamiento del funcionario de Gobierno provincial se da porque el municipio está quieto y no defiende a sus consumidores

Olivera advirtió que el grosero avance de Defensa al Consumidor sobre las facultades de la jurisdicción municipal, el gran fracaso de la municipalidad en la responsabilidad de controlar los comercios, el avasallamiento del funcionario de Gobierno provincial se da porque el municipio está quieto y no defiende a sus consumidores.

El señor de Defensa al Consumidor responde a una bandera política y a un conductor provincial, y no le interesa si el comerciante trabaja o no, es más dice que no tiene nada que hablar con los comerciantes

Además expuso “personalmente vi lo que sucedió con súper mercados APA y no defiendo a los empresarios, pero coincido en que hay que ayudar, nosotros legislamos para que cada uno de los ciudadanos tenga una mejor calidad de vida, que el comerciante trabaje y el vecino esté tranquilo, porque la gente va y compra con confianza, pero lo que sucede es por la quietud de la municipalidad, y obviamente que el señor de Defensa al Consumidor responde a una bandera política y a un conductor provincial, y no le interesa si el comerciante trabaja o no, es más dice que no tiene nada que hablar con los comerciantes.

Hay que pedirle al intendente que trabaje, que cuide a sus contribuyentes, que cuide a los vecinos de las persecuciones

Por su parte sostuvo que estos son modelos, y los concejales del PJ defienden estos modos, pero los de la oposición tienen la posibilidad de cambiarlo, trabajar para eso, por eso hay que pedirle al intendente que trabaje, que cuide a sus contribuyentes, que cuide a los vecinos, es cierto que cuando hay control a veces es mejor, pero cuando hay persecución ya preocupa.

Creo que lo del súper mercado APA es persecución, Pérez fue a clausurar y el Intendente no dice nada

El referente de la UCR indicó “creo que lo del súper mercados APA es persecución, porque existe un procedimiento cosa que el APA no hubo, vinieron vieron todo y actuaron y el intendente en ningún momento preguntó al súper mercado como estaban si pasó algo, o investigó si es verdad lo sucedido, porque según la municipalidad está todo bien pero viene el señor de Defensa al Consumidor y te clausura, más allá del sentido común no se debe legislar solo por este, porque para eso están las leyes, los directores, secretarios está el intendente”.

Esta discusión se da porque el mandatario municipal permite que otro órgano de la provincia avance sobre su competencia

También agregó que esta discusión se tiene porque el mandatario municipal permite que otro órgano de la provincia avance sobre su competencia, y la estrategia es poner a los concejales del intendente Jofré a defender lo que no pueden defender, pero sería mejor que defiendan a la gestión, que está mostrando falencias.

Llegar a una clausura directa por una mercadería que no está a la venta, es muy grave

Olivera dijo “nosotros estamos en contra de que los comerciantes vendan mercadería vencida eso obviamente, pero de las mercaderías que están en góndolas para vender, porque hemos hablado con gente de bromatología de la municipalidad y en el mismo protocolo dice que en donde están las mercaderías para devolución, esa mercadería queda allí y como sabemos que hay demoras de los camiones de entrada y salida para llevar los productos y cambiarlos, pero llegar a una clausura directa por una mercadería que no está a la venta, es muy grave”.

Para terminar añadió “es bueno que los proyectos de la oposición tomen estado parlamentario para debatir, por eso coincido con el proyecto de la concejal Neme pero le agregaría un cuarto punto y sería que trabaje el intendente”.

