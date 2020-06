El diputado Carabajal reclamó ante Defensa al Consumidor, la Defensoría del Pueblo y el SPAP por la dramática falta de agua potable en Palo Santo

4

El legislador provincial de Juntos por el Camio UCR Ricardo Carabajal expresó en las oficinas del Servicio Provincial de Agua Potable SPAP “hemos estado también en la Defensoría del Pueblo y en Defensa al Consumidor hice una serie de notas, un pedido de informes por la cuestión del agua potable de Palo Santo, hemos visitado la localidad y el agua llega a los domicilios solo una hora por día, y es lamentable porque la calidad es pésima, se trajo una muestra del agua de la red para cada uno de estos organismos”.

Además explicó que la presentación fue a los tres organismos, el SPAP, Defensa al Consumidor y al Defensor del Pueblo porque es un problema recurrente desde hace 20 años en Palo Santo, por ello acercó la muestra y el Defensor del Pueblo estuvo en la localidad, hace dos años comprometiéndose en un tiempo de dos meses a quintuplicar el volumen de agua potable que llegaría al distrito.

El gobierno de la provincia no quiso ser ayudado por el gobierno nacional, por eso hace más de 20 años que estamos con este problema sin solución

Enunció por su parte “lo cierto es que hasta hoy no ha llegado nada, por eso estamos en el SPAP para pedir un informe para ver que ha pasado, el gobierno nacional de la gestión anterior se ofreció para traer solución a este tema y el intendente no recibió a los funcionarios nacionales, que en ese momento era Blas Hoyos (coordinador del Plan Belgrano), el gobierno de la provincia no quiso ser ayudado por el gobierno nacional, entonces hace más de 20 años que estamos con este problema sin solución”.

Para que Edgar Perez no sólo ande cerrando negocios a diestra y siniestra, cuando el mismo gobierno incumple con el agua potable para miles de formoseños. Esto también es Salud Pública

El referente de la UCR afirmó que está presentando una nota a Defensa al Consumidor, para que Edgar Pérez tome nota del asunto y se haga cargo porque no solamente se trata de salir a cerrar comercios a diestra y siniestra, cuando el mismo gobierno está en déficit con el agua potable que consumen miles de formoseños en Palo Santo.

También advirtió “además de la escases el agua es intomable, he visitado el lugar de donde extraen el agua y es lamentable el olor a pescado podrido, y a pasto podrido, tanto que es pestilente e inaguantable, por ello de dónde sacan el agua se inició el requerimiento de nuestro presidente, del Comité del distrito de Palo Santo por eso acudimos y ahora estamos cumpliendo esos compromisos tomados”.

Para culminar señalo “el compromiso asumido es dar visibilidad y plantear al gobierno de la provincia, para ver cuál es la solución a este tema, que por otro lado ya tiene más de 20 años este problema en Palo Santo”.

