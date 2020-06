La jueza Drovandi tuvo que intimar al IASEP para que en 48 hs entregue drogas oncológicas

2

La jueza Giselle Verónica Drovandi del Juzgado de Instancia Civil y Comercial N° 1, a instancias del Dr. Gustavo Carmona, dio lugar a una medida cautelar donde una afiliada al IASEP exponía que desde hacía dos meses no le entregaban las drogas necesarias para realizarse la quimioterapia.

De manera expedita la funcionaria judicial ordenó al IASEP que en plazo de 48 horas entregue a la damnificada, las drogas Trastuzumab y Emtansina para que pudiera continuar el tratamiento por la enfermedad oncológica que la aquejaba.

Consideró además la “peligrosidad en la demora” y el “perjuicio irreparable” de la faltante de tan elemental medicamento para el tratamiento de una enfermedad tan grave.

EL TESTIMONIO DE LA PACIENTE

Mi nombre es Ana del Valle Castillo, Jubilada, afiliada a la Obra Social IASEP. En 2005 me fue detectado Cáncer de Mama. Luego de eso se decidió en forma inmediata la extirpación completa de la mama (mastectomía), la que se llevó a cabo en ese mismo año. Posteriormente y durante bastante tiempo se me recetaron sesiones de quimioterapia cada tres meses para intentar que remitan las células cancerígenas diseminadas por mi cuerpo y luego al aparecer unos nódulos se comenzó a tratarme cada 21 días. En el presente año venía realizándome sesiones mensuales con normalidad, realizando el tratamiento en el Instituto OncoHematológico sito en calle Padre Patiño 260, Formosa, donde me aplican con cada sesión TRES ampollas de TRASTUZUMAB + EMTANSINA, medicación que debe ser provista por mi Obra Social IASEP.

En enero, febrero, marzo y abril me entregaron y me realicé correctamente el tratamiento, pero en Mayo me entregaron UNA SOLA ampolla, y en Junio hasta la fecha NINGUNA ampolla de medicación, aduciendo que no podían entregarme la medicación “porque no la tenían”. La realidad es que en varias oportunidades me entregaron menos ampollas y ahora directamente han suspendido la entrega del medicamento, sin importar los períodos precisos en que debo aplicarme el medicamento, ante una enfermedad tan peligrosa y mortal como es el cáncer.

Era necesario un proceso jurídico urgente ya que fundamental y primordialmente, se estaba violando el derecho a la vida de mi parte, amparado por convenios internacionales adoptados por nuestro País y por la propia Constitución Nacional. El peligro en la demora requerido para que la obra social brinde cautelarmente un tratamiento de quimioterapia a un enfermo de cáncer, surge notorio y evidente, porque la salud de las personas siempre tiene urgencia, máxime cuando se trata de una enfermedad grave, de modo que no cabe esperar a la sentencia definitiva para ver si corresponde o no el tratamiento impugnado.

Fue por ello que, mediante la rápida actuación del Estudio Jurídico Carmona & Asoc. pudimos conseguir que aún dentro del período de Feria Extraordinaria por la Pandemia, el Juzgado Civil y Comercial Nº1 se abocara al problema y lo resolviera con celeridad y precisión jurídica, dictando una medida cautelar innovativa por la que ordenó a la Obra Social IASEP que en el plazo perentorio de 48 horas haga entrega a la afiliada Ana del Valle Castillo, las tres ampollas de la medicación necesaria para realizar la quimioterapia.

