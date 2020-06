Mauricio Macri denunció abusos de poder y aseguró que “la democracia está amenazada”, en una Carta Abierta

La ex ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich al igual que su ex canciller Susana Malcorra y la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso también suscribieron la carta del Instituto para la Democracia en la que se sostiene que “la represión no ayudará a controlar la pandemia. Muy por el contrario, estos ataques a la libertad, la transparencia y la democracia harán que para las sociedades resulte más difícil responder rápida y eficazmente a la crisis mediante la acción tanto gubernamental como cívica”.