Tras la arremetida de Leo Fernández Acosta, por las preguntas que ayer evadió el Ministro González, admitió que hay 38 personas aisladas por el abogado contagiado

En la conferencia de prensa del sábado el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 dijó que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron nuevos casos de coronavirus y tampoco se reportaron casos sospechosos, sin informar nada mas ni dar detalles de lo que desde ayer se le viene preguntando y viene evadiendo, al punto de haber llegado a intimidar a un periodista sin responderle la pregunta.

Ante las preguntas sin respuestas, las reacciones amenazantes, los destratos y acciones persecutorias contra trabajadores de prensa que hacen preguntas incomodas, el periodista Leo Fernández Acosta del Diario El Comercial, se le plantó al verborrágico ministro contextualizando las preguntas que ayer no respondió a un periodista de La Mañana y a otro al cual directa y de manera intimidatoria tampoco respondió, e insistió con requerir precisiones sobre el abogado del Poder Ejecutivo, que se infectó en el Juan Pablo segundo y luego recorrió tribunales.

Leo Fernánez reprochó el trato amenazante con la prensa, el ocultamiento de información, que hayan mentido sobre “el bloqueo inmediato” y que se haya mal informado que “todos vivian en el Juan Pablo segundo”, pidió que se precise la información que no daban sobre cuantas personas externas estaban aisladas por los últimos casos positivos, y las seis empleadas del poder judicial que estaban en cuarentena por haber tenido contacto directo con el abogado que dio positivo.

El ministro González argumento para no responder que: “las decisiones que toma el Poder Judicial son del Poder Judicial, es un Poder independiente, sería bueno transmitir esta pregunta al Superior Tribunal de Justicia”.

El periodista Leonardo Fernández Acosta preguntó al Ministro González lo siguiente “durante este desarrollo de la cuarentena, cien días se cumplen hoy, se han iniciado causas por intimidación pública a periodistas, se han encarcelado a periodistas, se ha responsabilizado desde su persona a periodistas por información errónea, sin ir más lejos el día de ayer dos colegas le preguntaron sobre el Poder Judicial y por qué no tenía actividad sobre una situación de sanitización, lo mismo en el ámbito federal, y también le consultaron sobre un abogado con supuesto COVID 19.

¿Por qué el Poder Judicial tuvo seis personas licenciadas y puestas en cuarentena, por haber tenido contacto con un secretario o una abogado que seguía litigando y que fue dado como caso positivo de COVID 19?

Y donde queda el discurso de este bloqueo que usted tanto le enrostra a la gente?

Continuó explayándose el periodista el maltrato a un colega el día anterior “este abogado con COVID positivo habría tenido contacto con empleados del Poder Judicial y usted les reprocó ¿Quién lo afirma?, en una velada amenaza nuevamente hacia la prensa, yo me responsabilizo por la pregunta y no voy a utilizar el potencial y le pregunto ¿por qué el Poder Judicial tuvo seis personas licenciadas y puestas en cuarentena, por haber tenido contacto con un secretario o una abogado que seguía litigando y que fue dado como caso positivo de COVID 19? Y donde queda el discurso de este bloqueo que usted tanto le enrostra a la gente cuando a su vez también le pide responsabilidad.

El ministro González a su vez solicitó que vuelva a formular de manera concreta la pregunta.

Ablan de un bloqueo perfecto que no es cierto

Fernández entonces la formuló “Por qué no contestó la pregunta del Poder Judicial que fue clausurado por 24hs con un operativo de sanitización, un probable contacto de un abogado y que hacía este en el Juan Pablo Segundo con COVID 19 con esas personas, y cuál es la respuesta del Concejo que habla de un bloqueo perfecto cuando por esta razón se dio todo lo que ocurrió ayer y porque usted no contestó la pregunta”.

González solo atinó a responder que las decisiones que tome el Poder Judicial no son de su competencia, increpando con una chicana al decirle que lamentaba que se enoje, que no lo personaliza, simplemente es una cuestión de decisión de un poder del estado, que independiente por eso sería bueno transmitirle esta pregunta al presidente del STJ y que este responda al respecto.

Las evasivas fueron notorias y el ministro solo dijo “sería una falta hacer especulaciones que no vienen al caso, siento mucho que se enoje pero no lo personalizo, la labor que venimos haciendo es muy importante en el sentido de aislar el virus y proceder a su bloqueo, hay personas que se molestan pero no importa vamos a seguir haciendo las cuestiones que correspondan, estamos trabajando sin señalar ni barrios ni zonas para evitar la estigmatización, en este sentido tenemos en aislamiento preceptivo a 38 personas que fueron contacto directo con estas personas que arrojaron resultado positivo, eso habla a las claras que tenemos una actitud de alerta”.

Para culminar expresó que en ningún momento han realizado amenaza a la prensa, algunos se enojan porque no pueden preguntar cuando llegan tarde, pero que ya es el parte 106 y trabajan en contacto permanente con todos los medios de comunicación, pero las cuestiones personas se deben resolver fuera del ámbito institucional como es este, se aceptan todas las preguntas sin calificación, si son inteligentes o imbéciles, se aceptan todas ellas, en una clara chicana al periodista Fernández Acosta.

Lo cierto es que nuevamente el Concejo encabezado por el Ministro González, no respondió lo que hace tiempo la prensa y todos los formoseños necesitan y tienen el derecho a saber para protección de la salud pública colectiva, si el abogado que fue diagnosticado con COVID 19 tuvo contacto con la comunidad lo cual implicaría la circulación comunitaria.

El día anterior el cronista de La Mañana concretamente le había preguntado cuantos vecinos de la ciudad fueron aislados tras este caso del abogado que dio positivo, el ministro de Gobierno, argumentó para evadir la respuesta que las autoridades tomaron “absolutamente todos los recaudos sanitarios”, que se actuó de manera inmediata y adecuada. Sin dar detalles ni brindar la cantidad exacta de personas aisladas ni explicar concretamente como se desarrolló la situación.

El sábado ante la determinada insistencia de Leo Fernández Acosta, el Ministro tuvo al menos admitir que: Tenemos en este momento en aislamiento a 38 personas en distintos centros de aislamiento preventivo que son los contactos directos con estas personas que dieron positivo, son los contactos estrechos. Eso habla a las claras que tenemos una actitud de alerta, y orientada a la protección de la salud pública”, insistió con el relato.

