Varados en Chaco. El Juez Morán dilató un proceso urgente para no tener que decidir y obligado por la Cámara resolvió esta barbaridad

18

600 total views, 600 views today

El doctor Carlos Lee patrocinante de uno de los 40 formoseños abandonados por el gobierno de Gildo Insfran, en la intemperie a la vera de la ruta 11 en el límite con la provincia de Chaco pese a contar con los respectivos permisos de ingreso, lamentó la actitud del Juez Federal Pablo Morán de rechazar el Habeas Corpus y adelantó que va a apelar la inexplicable, claudicante, contradictoria e incongruente decisión del Juez.

El reconocido abogado local aseguró que el Juez Morán dilató un proceso urgente para no tener que decidir y cómo la cámara así lo dispuso, se prende del fallo de la justicia provincial para resolver totalmente incongruente con su fallo anterior respecto a la competencia. Lamentable, se quejó.

El Gobierno provincial decidió cerrar las fronteras, luego de la explosión de “contagios por hacinamiento” que generó en los centros donde amontonó gente que entró sana y salió enferma, dejando cerca de 40 formoseños varados y abandonado inhumanamente el límite con el Chaco, resaltó.

La justicia provincial rechazó el Recurso, el Juez Federal se declaró incompetente. La Cámara lo obligó a resolver, y resolvió en contra de su mismo fallo

Una de las personas varadas presentó un Habeas Corpus ante la Justicia ordinaria y Federal ya que aseguró que están en condiciones “inhumanas”; en principio la Justicia provincial rechazó el pedido, mientras que la Federal a cargo del Dr. Pablo Morán se declaró “incompetente” y envió en consulta la presentación a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que inmediatamente lo declaró “competente” para que intervenga. Intervino y resolvió esta barbaridad que ya estamos apelando, mientras 40 formoseños están bajo la lluvia y el frió desde hace 24 dias. Ese es El Modelo, se preguntó Carlos Lee.

Somos muchos los que no nos vamos a callar, esto no es para que se enojen es para corregir lo que está mal

La democracia está instalada en Argentina le pese a quien le pese en la provincia

Carlos Lee, defensor del formoseño desamparado que presentó el Habeas Corpus, se refirió a la cuestión humanitaria y al criminal abandono de comprovincianos que con la complicidad de algunos jueces realiza impunemente el Gobierno de Gildo Insfran y dejó muy en claro que “somos muchos los que no nos vamos a callar, esto no es para que se enojen es para corregir lo que está mal. Vamos a actuar porque somos ciudadanos que vivimos en un estado de derecho, la democracia está instalada en Argentina le pese a quien le pese en la provincia”.

Parece que “hay distintos puntos de vistas” y varios rebuscados recursos para desentenderse de los formoseños que con autorización en manos dejaron abandonados a su suerte al costado de la ruta, “en principio se había planteado en la Justicia Federal un habeas corpus, primero se declaró competente para estas cuestiones, pero en una nueva presentación el Juez Federal Morán se declara incompetente; ese fallo como corresponde fue en consulta a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que revoca ese fallo y entiende que si es competente en las cuestiones de salud pública. Obligado intervino y se contradijo para rechazar atender los derechos constitucionales y humanitarios que el gobierno de Gildo Insfran viola al condenarlos por más de 20 días al desamparo y la intemperie, cuestionó Carlos Lee.

Cerraron las fronteras para algunos pero no para todos

“Nosotros hicimos una presentación por el señor Ledezma, que es una persona que contaba con todos los permisos, venía del sur, trabaja en un buque pesquero donde está por lo menos 8 meses, él pidió con suficiente antelación ingresar a la Provincia, se le concedió el permiso y cuando llegó al límite porque el señor ministro de Gobierno conjuntamente con quienes integran el Consejo de Emergencia Covid19 decidió cerrar la frontera -para algunos y no para todos- quedó varado en Puerto Eva Perón a la buena de Dios como muchos otros más”, criticó el letrado.

“Todos están con la gran problemática de que no pueden volver para Chaco ni ingresar a Formosa, es decir, tenemos formoseños a la vera de un puente sin ninguna protección por parte del Estado provincial y con la soberbia y abuso de autoridad”.

Lee afirmó no tener dudas que en cuestiones de salud pública la competencia es de la Justicia Federal pero que “indudablemente que la Provincia al alterar el Código de Falta trata de darle inconstitucionalmente competencia a la Justicia ordinaria”.

Si al Gobierno le decimos algo que no les gusta se enojan, parecen chicos caprichosos; cada vez que se le dice que están haciendo algo mal comienzan a hacer escándalo

“Para dar un claro ejemplo: fuimos a la Justicia provincial, porque el derecho es uno, en primera instancia dijo que no correspondía esa medida, entendían y nos querían insinuar con el fallo que no era la medida adecuada; pongámosle que no fuera la medida adecuada, el Juez tiene toda la autoridad para cambiar el Habeas Corpus a lo que considere cuando haya un derecho vulnerado de alguna persona, no lo hicieron solo se limitaron a rechazarlo. Luego la Justicia federal pese a que el Juez Morán en primer momento se declara incompetente, le dice que tiene que entender en la causa porque es un delito y demuestra competencia, pero Moran –por presión de la Fiscal de Estado Estela Zavala de Copes y el Ministro Jorge González– resuelve en contra de lo que anteriormente resolvió”.

Reconoció que “me preocupa muchísimo que los formoseños no tengamos cómo defendernos y saber para dónde correr; la Cámara le dio sentido común y dijo a Morán que hay que atender la cuestión más allá de que lo mismo le dijo la semana pasada y él hizo todo lo contrario”.

“No es una cuestión de soberbia sino una cuestión de cuidarnos entre todos; si al Gobierno le decimos algo que no les gusta se enojan, parecen chicos caprichosos; cada vez que se le dice que están haciendo algo mal comienzan a hacer escándalo”, aseveró.

Siguen con el hacinamiento irresponsable de personas

Por otro lado, el abogado se refirió a los 73 casos positivos de Covid19 anunciados, y disparó que se debe al “hacinamiento de personas” lo cual “nosotros habíamos denunciado en la Escuela de Cadetes, eso no mejoró y el resultado está a la vista con la cantidad de contagios”.

Me parece que deben haber muchos más asintomáticos en la Escuela de Cadetes y en el Centro Juan Pablo II

El hacinamiento de personas es lo que llevó a tener esta cantidad de contagio

“Es preocupante porque me parece que deben haber muchos más asintomáticos en la Escuela de Cadetes y en el Centro Juan Pablo II porque los espacios son comunes, comparten todo, entonces nosotros explicábamos eso, y no es atentar con la salud pública o que estamos en contra de las medidas que toma el Gobierno sino simplemente corregir lo que está mal y no quisieron corregir y hoy tenemos las consecuencias, es decir, el hacinamiento de personas es lo que llevó a tener esta cantidad de contagio, y por otro lado cometen errores garrafales respecto a los derechos de las personas, qué se piensa que son, qué creen que somos nosotros, no nos vamos a callar y vamos a actuar porque somos ciudadanos que vivimos en un Estado de derecho, la democracia está instalada en Argentina pese a que a muchos no les guste”, dijo.

“Somos muchos los que no nos vamos a callar, y no nos vamos a doblegar con las medidas que se están tomando, y esto no es para que se enojen es para corregir lo que está mal”, cerró diciendo Lee.

Comments

comments