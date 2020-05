Hoyos: “La cincuentena sin flexibilizar será insostenible”

123

El gobierno debería aprender a oír otras voces, los sectores privados están fundidos, no dá para más

Es necesario que el gobierno reflexione y comience a oír las voces de los que no opinan como ellos, hemos apoyado todas las medidas inicialmente, las acompañamos acríticamente entendiendo que había que priorizar la salud de los formoseños, destacamos y reconocimos el hecho que Formosa tenga Cero casos de Coronavirus pero hoy a 50 días del inicio de la cuarentena entendemos que no hay razón para mantener a la gente prisionera en su casa, los profesionales independientes, cuentapropistas, comerciantes deben pagar alquileres, sueldos, impuestos y la ayuda no llega o es insuficiente.

Es inconducente guionar a periodistas militantes, para que denosten y descalifiquen al que propone algo diferente, permitiendo el ninguneo, la descalificación y el ensañamiento del Triunvirato de la Pandemia

Es inconducente guionar a periodistas militantes para que en conferencias de prensa ficticias denosten y descalifiquen a quienes se animan a postular ideas para ir saliendo escalonadamente de la cuarentena, como fué el caso de las propuestas realizadas por el senador Naidenoff que sin especulaciones, con toda corrección y honestidad intelectual solo esbozó algunas medidas para flexibilizar y salir escalonadamente de la cuarentena, que por otra parte es lo que están haciendo muchas provincias que inclusive registraron casos de Coronavirus y terminó en la descalificación y el ninguneo de siempre, para solaz y ensañamiento de los integrantes del Triunvirato de la Pandemia.

El poder político nunca en más de 30 años supo mantener una relación democrática con la oposición

Propuestas que por otra parte no hacen otra cosa que recoger las inquietudes planteadas por profesionales, cámara de comercio de capital y del interior y hasta los peluqueros que en los últimos días se han venido expresando por una necesidad imperiosa de volver al trabajo. Con todas las prevenciones del caso.

La UCR en su momento ya realizó propuestas y planteó la necesidad de reunirse ofreciendo todo su apoyo, los legisladores viene solicitando reiteradamente sobre la necesidad de volver a la recuperar la democracia y la república, permitiendo que sesionen los consejos y la legislatura provincial, todo fue ignorado y denostado por un oficialismo que nunca en más de 30 años supo mantener una relación democrática con la oposición.

Es necesario ir abandonando eta especie de estado de sitio epidemiológico

Por eso sería bueno después de casi dos meses que el oficialismo abandone su zona de confort de esta especie de estado de sitio epidemiológico en que parece sentirse muy a gusto, se hace impostergable empezar a diseñar estrategias para remplazarla por una CUARENTENA ADMINISTRADA E INTELIGENTE.

BLAS HOYOS.

