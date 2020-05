Dictatorial: Efectivos de la Policía bloquearon intendencia de Pirané para que no ingresen gremialistas

25

Pese a que realizaron las presentaciones pertinentes y pidieron «respeto» al intendente de Pirané, Mario Diakovsky, ayer nuevamente representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en dicha localidad fueron «sacados» sin mediar palabras del edificio de intendencia por efectivos de la Policía de Formosa. Los representantes de los municipales denunciaron lo sucedido y apuntaron contra el jefe de la Policía en el lugar, Comisario Mayor Domingo Nicolino Arias, el Jefe Comunal y el gobernador de Formosa Dr. Gildo Insfrán «porque guarda silencio ante lo que ocurre; como máxima autoridad debería intervenir, hablar con Intendente y pedir que se saque a la Policía del edificio municipal».

Carolina Pereyra, delegada de A.T.E en Pirané, denunció que «sacaron a nuestros delegados de la Intendencia, cuando intentamos ingresar por una cuestión personal -ya que somos trabajadores municipales- los efectivos policiales bloquearon la puerta».

Cómo puede ser que con todos los reclamos que hacemos nuestro Gobernador siga callado

«Nosotros tenemos que pedir permiso para ingresar, pero no nos dejan porque insisten en que debemos tener autorización del Intendente o la Secretaria General», confió.

Comentó que «días atrás se suscitó una situación similar en el Taller Municipal» y «esta vez fue en la Intendencia donde estaba la Jefa de Personal que si quería podría haber intervenido, pero no lo hizo. Nos sacaron a la vista de todos nuestros compañeros municipales».

Expuso Pereyra que estos «tratos» se dan en respuesta a los permanentes reclamos por parte del gremio en dicha localidad: «Nos dicen que la Provincia les recortó el presupuesto y que reciben menos plata por eso no pueden dar el aumento a los empleados, y de mejorar las condiciones laborales ni hablar; estas son cuestiones que planteamos y exigimos soluciones».

Lamentablemente hoy tenemos que decir que nuestras autoridades apañan estas cosas

«A esta altura con todo lo que pasa nosotros apuntamos al Gobierno provincial, porque cómo puede ser que con todos los reclamos que hacemos nuestro Gobernador siga callado; siendo que pregona la Justicia Social y el respeto por las políticas gremiales, pero acá no hay ningún tipo de respeto, nosotros ya tocamos todas las puertas y lamentablemente hoy tenemos que decir que nuestras autoridades apañan estas cosas», lanzó indignada.

Además, la misma reiteró que «no nos dejan ingresar como delegados gremiales ni como empleados municipales».

«Nosotros recibimos un montón de denuncias por parte de nuestros afiliados pero tenemos las manos atadas debido a la pandemia, de igual manera ya venimos analizando los casos, porque una vez que todo esto pase se tomarán cartas en el asunto y realizaremos acciones», continuó diciendo la Delegada y ejemplificó en este sentido: «tenemos compañeras a las que dijeron que les iban a dar $5.000 extra por los trabajos que realizan, eso fue lo que firmaron, pero cuando fueron a Tesorería solo le pagaron $1.500; al pedir que se corrija la respuesta fue que fue un error de sistema y que después lo arreglan; quedó como que cobraron $5.000 pero no fue así; hasta eso pasa y nosotros no podemos hacer mucho desde nuestro lugar».

Por otro lado, se le indagó por cuál será el accionar del gremio ante lo que ocurre. «Vamos a seguir repudiando a través de los medios de comunicación, y haciendo hincapié al silencio de nuestro gobierno que debería tratar de mediar y no estar callado. No puede ser que en la actualidad tengamos un Comisario Mayor manejando la Municipalidad. Vivimos rodeados de policías», disparó adelantando que «una vez que se levante la cuarentena vamos a tomar medidas, eso ya está decido por todo el personal».

Lo que pasó ayer a la mañana

Heriberto Segovia, quien es Congresal Nacional de ATE, relató que él estuvo presente al momento en que se registró el incidente y que -los policías- además de pedirles que se retiren también sacaron a los empujones a una «compañera».

«Nosotros estamos para cuidar a los compañeros municipales y defender sus derechos, como vimos la necesidad de que tengan barbijos -porque la Municipalidad no les provee de este elemento- hicimos una colecta para comprar la tela y poder confeccionarlos. Cuando empezamos a repartir en la Intendencia la Policía nos corrió; le dijimos que éramos empleados municipales y que pertenecemos al gremio de ATE, pero no les importó nada. A una compañera un efectivo policial masculino la sacó a los empujones, para hacer eso por lo menos debería haber una personal femenino. También nos llamó la atención que no contaban con su identificación y cuando le preguntábamos nos ignoraban. Lo único que nos indicaron fue que tenían órdenes del Intendente Diakovsky para que nos saquen del lugar», comenzó relatando.

Y continuó: «nosotros tenemos compañeros afiliados que necesitan los barbijos, pero el Intendente no les da, ya se le pidió, pero viendo que no hay respuesta favorable tomamos la decisión de colaborar. Pienso que al Jefe Comunal le molestó bastante nuestro accionar por eso respondió de esta manera».

Carta Documento

En este contexto, el gremialista recordó que días atrás el secretario general de ATE, Néstor Vázquez y el secretario general adjunto Carlos Villasanti le mandaron una carta documento a Diakovsky para que «deje de perseguirnos y de hacernos perseguir con la Policía. Solicitándole que nos deje trabajar tranquilos».

«Con lo que están haciendo buscan cortarnos la libertad, nos quieren hacer cerrar la boca a través de la presión policial, pero nosotros como delegados de ATE tenemos el compromiso de defender a los compañeros», acotó.

Por último, Segovia indicó que «no solo debemos estar en los buenos momentos sino también en los malos como ahora, donde hay un Intendente que no sale a dar la cara, no sale a explicar, a hablarle al empleado municipal. Somos los intermediarios de los empleados con el Ejecutivo, pero no tenemos ningún tipo de respuestas. Los compañeros tienen un montón de reclamos y nosotros tenemos la obligación de trasladarlos al Intendente, pero él no se abre al diálogo, todo quiere solucionar corriéndonos con la fuerza pública».

Fuente: Expres

