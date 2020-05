Arce le pidió “menos show televisivo” a Sergio Massa tras el primer intento fallido de las sesiones virtuales

16

Ayer la prueba piloto del sistema virtual para las sesiones mixtas en Diputados fracasó por reiteradas fallas en la modalidad de votación. El fallido intento puso en dudas el regreso parlamentario de los 257 legisladores nacionales para este sábado. En diálogo con La Mañana en Vivo, el formoseño Mario Arce apuntó contra Sergio Massa y le pidió mayor voluntad política para transparentar el proceso.

A principio de semana en la comisión de Reglamentos se aprobó el sistema mixto para las sesiones en Diputados con una especial mención sobre el tratamiento virtual de los proyectos. Con esta metodología, se preveía llegar al sábado con una prueba piloto aprobada y un ejercicio parlamentario acorde a una futura convocatoria en el Congreso de los 257 funcionarios.

Sobre estas condiciones en un escenario de emergencia por la pandemia, el legislador formoseño de Juntos por el Cambio, Mario Arce, manifestó que desde su bloque hay una voluntad manifiesta de sesionar bajo el formato parlamentario que se disponga. “Lo venimos pidiendo desde hace varias semanas, incluso, con la advertencia de los problemas técnicos que puede sufrir la implementación de esta nueva modalidad virtual”, dijo.

Y añadió: “Ahora los planteos volverán porque la prueba virtual de ayer en Diputados no fue positiva ni se logró un avance de la futura sesión. El sistema no está funcionando y lo advertimos al presidente de la Cámara, Sergio Massa”.

En este sentido, Arce le apuntó a su par justicialista y le pidió menos show mediático y más voluntad política-parlamentaria para solucionar los problemas.

“El Presidente no se tiene que enojar con sus colegas, no es culpa de los diputados que no funcione el sistema. En lugar de tanto show televisivo, se debe encargar de transparentar las sesiones virtuales y ponerle más voluntad para regularizar el funcionamiento”, lanzó.

