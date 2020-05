La Federación Agraria advirtió que la comida de los bananeros depende de un intendente

12

El director regional de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pánfilo Ayala, se mostró muy contrariado “con el silencio que mantiene” el intendente Laguna Naineck, al que la filial local del organismo rural le pidió que establezca el Precio Mínimo de Referencia Obligatorio (PMRO) por cada caja de banana que se comercialice desde la zona. Para la entidad, esa medida permitirá elevar significativamente la ganancia del productor.

“El plato de comida de cientos de familias formoseñas puede ser garantizado por el intendente Julio Murdoch, pero su silencio demuestra que su decisión parece fluctuar entre intereses políticos o los de la cadena intermediaria, principal responsable del magro margen que reciben los bananeros, y, en definitiva, de la precaria vida que padecen”, planteó el dirigente, que esta vez abandono su frecuente tono conciliador por uno mucho más intenso, que exhibe su estado de ánimo.

“Nuestro pedido tiene en cuenta los diferentes desfasajes que existen cada año entre lo que percibe el productor de banana por su producto y lo que, a diario, cotiza en los distintos mercados, siendo esta una situación que perjudica directamente al productor, la cual surge como consecuencia de la destrucción artificiosa de los precios con engaños por parte de los intermediarios o formadores de carga”, recordó Ayala, al justificar el pedido formal hecho al jefe comunal.

“Queremos que el Estado municipal nos proteja, que cuide a las 600 familias de los productores bananeros de la provincia. La medida del precio mínimo de referencia va a asegurar que se puede garantizar, por un lado, un valor testigo, y, por el otro, compartir la renta que da la banana, entre el mayorista y los productores”, precisó.

“No puede ser que se siga con el silencio del gobierno; directa o indirectamente protege a un puñado de intermediarios y a los abastecedores mayoristas; es hora de que el Estado municipal, proteja a los productores realmente”, embistió.

“Es una medida que pedimos a gritos, que termine de una vez este abuso y esta extorsión que desde hace años nos viene embretando, un grupo de personas inescrupulosas que nos quiere hacer creer, a base de mentiras, sobre un precio inexistente en el mercado”, siguió. “Es hora de proteger a los productores, las autoridades deben abandonar su silencio cómplice, y avanzar con una respuesta positiva a nuestro pedido; necesitamos la respuesta ahora mismo, es mucho el tiempo que se toma el intendente, debe comprender que su reacción debe ser urgente. Fijar un precio mínimo de referencia obligatoria para la banana local es su exclusiva responsabilidad, y con ella puede pasar a formar parte de la historia grande de esta parte de la provincia”, reafirmó. “Con su decisión, sólo se deducirá el valor de la cotización de la banana diaria; pedimos el 50%, no va a intervenir el mercado, no va a intervenir en la demanda y oferta que es el movimiento del mercado, no va a estar violando ninguna ley”, aclaró, intentando restarle peso político y económico a la decisión oficial.

“En nombre de todos los productores, hemos hecho el pedido concreto al Gobierno municipal; no entendemos el motivo de tanta demora para una decisión que es ineludible y hacia una única dirección”, insistió.

“Justamente, de esto se aprovechan los intermediarios para seguir robando a los productores, es justo que nos den el 50% de la venta de nuestros productos que hacen los mayoristas”, añadió.

Para Ayala, “es necesario seguir siendo bananeros, precisamos seguir siendo sujetos agrarios; debemos aumentar el área de siembra, es necesario que la vida rural siga, necesitamos mejorar nuestra vida, y sin esta medida no vamos a tener ninguna garantía, vamos a estar en las manos de los inescrupulosos, que nos engañan y extorsionan, queremos ponerle fin al abuso, y que la relación entre el intermediario y los compradores sea armónica, equitativa a la hora de compartir las ganancias, y no que se lleven el mayor crédito de los productores que cada año, con sus familias, se matan trabajando en las chacras”, dijo, abonando una postura que en los últimos días, defendió con mucha vehemencia.

