COSA JUZGADA: La Fiscalía Federal rechazó los planteos de la Justicia provincial, de Zabala de Copes y González, y respaldo el fallo del Juez Carbajal

La Fiscal Federal Nº 1 de Formosa Marisa Vázquez,rechazó categóricamente los infundados y extemporáneos reclamos del Juez de Instrucción y Correccional N°2 de la primera circunscripción judicial de la Provincia de Formosa Picabea, de la Fiscal de Estado Etela Zagala de Copes y del Ministro de Gobierno de la provincia de Formosa Jorge Abel González contra el fallo del Juez Federal Fernando Carbajal, en la causa “Davis Juan Eduardo y Otros s/ HABEAS CORPUS”, Expte.Nº 1430/2020.

La la ejecución de medidas para combatir la propagación del virus tiene innegable carácter federal por su propia naturaleza, y por el carácter de afectar cuestiones inter jurisdiccionales, que es la esencia de la competencia federal….

La Fiscal Federal entendió que no corresponde la remisión a la provincia de las actuaciones sobre la acción de Habeas Corpus y/o amparo y/o satisfactiva, porque al ya haber entendido y resuelto por el Juez Federal, la competencia correspondan primigeniamente a la esfera federal, y la misma fue consentida por los funcionarios provinciales (Zabala de Copes y González) en la audiencia celebrada el 25 de Abril del 2020 y en la posterior inspección a la Escuela de Cadetes de la Policía, y fundamentalmente porque el fallo no fue apelado, por lo tanto se encuentra firme y consentida, toda vez que no se han ejercitado derechos recursivos, y al no haber apelado en tiempo y forma la convierten en COSA JUZGADA.

La intervención del Juez Federal Fernando Carbajal, antecede por dos días a la actuación de la justicia provincial haciendo lugar al planteo, cuando ya era de publico conocimiento que la Justicia Federal había entendido y resulto el caso, “generando con ello justamente lo que el magistrado provincial refiere querer evitar”, puntualizó la Fiscal.

La Fiscal Federal Nº 1 de Formosa Marisa Vázquez, dictaminó finalmente “estimo que no corresponde hacer lugar a lo solicitado por el Juez de Instrucción y Correccional N°2 de la provincia de Formosa, debiendo rechazar la inhibitoria reclamada“.

El Dictamen:

Marisa Vázquez, Fiscal Federal Nº 1, en los autos

caratulados: “Davis Juan Eduardo y Otros s/ HABEAS CORPUS”, Expte.

Nº 1430/2020 registro del Juzgado Federal n°1 , me presento y

respetuosamente digo:

Se me confiere vista en razón al planteo de Inhibitoria que resolviera

el Juez de Instrucción y Correccional n°2 de la primera circunscripción

judicial de la Provincia de Formosa entendiendo hacer lugar a lo incoado por

la Fiscalía de Estado de la Provincia, solicitando la remisión de las

actuaciones de marras y /o cualquier acción de habeas corpus y/o amparo

y/o satisfactiva que correspondan a la competencia provincial.

Que el Magistrado sustenta su pedido, entendiendo que corresponde

a la jurisdicción provincial intervenir en todos los casos relativos a la

situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por el

Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, órgano

encabezado por el Ministro de Gobierno de la provincia de Formosa.

Ahora bien, adviértase que, -en cuanto a tiempos procesales- se

solicita la inhibición respecto a las presentes actuaciones, luego de que S.S. –

conforme el procedimiento de la ley 23.098- en fecha 26 de abril del año 2020

dictara resolución en la acción de Habeas Corpus primigeniamente

planteada en este fuero de excepción.

Es dable mencionar que, al dictar el AI n° 612/2020 y aun entendiendo

que la ley 23.098 no contempla en su trámite la articulación de cuestiones de

competencia, el Sr Juez Federal se expide sobre dicha cuestión, toda vez que

la misma había sido introducida por la parte interesada en la audiencia

celebrada el 25 de Abril del 2020.

En ese argumento, S.S señala que debe efectuar el análisis en cuanto

a la procedencia de la actuación judicial, refiriendo que “… la ejecución de

medidas para combatir la propagación del virus deben ser entendidas como parte de

la política pública establecida por el Estado nacional como modo de contener el

fenómeno de la propagación del virus, lo cual tiene innegable carácter federal por

su propia naturaleza, y por el carácter de afectar cuestiones inter jurisdiccionales,

que es la esencia de la competencia federal…”.

Que tales premisas, indican claramente la existencia de una

declaración en relación a la competencia, que antecede por dos días a lo

resuelto por el Sr. Juez Provincial, resolución de la justicia federal que – en

atención a los plazos establecidos por la ley de Habeas Corpus (23098) se

encuentra firme y consentida, toda vez que no se han ejercitado derechos

recursivos.

Demás está decir, que en la justicia provincial se hace lugar al planteo

inhibitorio el mismo día (28/04/2020) que se resuelve el planteo de Habeas

Corpus incoado en esa jurisdicción, aún conociéndose –por haber tomado

estado público-la existencia y resolución de un planteo similar en el fuero

federal, generando con ello justamente lo que el magistrado provincial

refiere querer evitar, criterio que sustenta la exigencia del cumplimiento de

los requisitos del código de forma para la procedencia de lo intentado.

En ese entendimiento, estimo que no corresponde hacer lugar a lo

solicitado por el Juez de Instrucción y Correccional n°2 de la provincia de

Formosa, debiendo rechazar la inhibitoria reclamada, y – de compartir el

criterio- resolver e informar conforme oficio de estilo, en virtud al art. 47

C.P.P.N.

| Fiscalía Federal n°1, 05 de Mayo del2020

MarisaVazquez

Fiscal Federal n°1

Formosa

Dictamen n° 111/2020

