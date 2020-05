Representantes estudiantiles de la UNaF solicitan prorrogar el cuatrimestre y extender regularidad de materias

25

418 total views, 418 views today

Representantes del claustro estudiantil de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) presentaron sendas notas al rector de la casa de estudios y presidente del Honorable Consejo Superior, Prof. Esp. Augusto Parmetler, efectuando diversas solicitudes académicas con el fin de garantizar la continuidad pedagógica, en un contexto de pandemia y aislamiento social.

Las notas son suscriptas por los consejeros Emmanuel Buono, Walter González y Andrea Casatti (Humanidades por la Agrupación Línea Azul), Federico Benítez (FCS), José Vargas (FRN) y Alfredo Santa Cruz (FAEN), los consiliarios Daniel Barrios (FCS), José María Ramírez (FRN) y Luis Liva (Humanidades) y los cuatro centros de estudiantes: Agrupación Línea Azul de Humanidades (presidente Facundo Cabrera) y FAEN (presidente Guillermo Quintana), Lista Unidad de Ciencias de la Salud (presidenta Nancy Riveros) y Fraternidad Estudiantil de Recursos Naturales (presidente Daniel Garay).

«En carácter de representantes legítimos del sector estudiantil electos democráticamente a través del voto de nuestros compañeros y como integrantes del cogobierno universitario, nos dirigimos al rector de la UNaF a los efectos de hacerle saber nuestra preocupación acerca de determinados puntos que afectan directamente a nuestros representados, sostenemos que en este contexto particular que estamos viviendo a raíz de una pandemia que afecta al mundo entero», se indica en las misivas.

A su vez se destaca: «Vemos con gratitud las diversas reglamentaciones y actividades que nuestra Universidad está tomando a los efectos de salvaguardar la integridad de los estudiantes, docentes y no docentes».

En tal sentido, «para dar respuesta a los diversos planteos de nuestros pares solicitamos la extensión de regularidad de las materias en forma excepcional por un plazo de un año en aquellas asignaturas cuyos vencimientos se efectivizan durante el período julio 2020».

Además «prorrogar la finalización del cuatrimestre 30 días posteriores a lo indicado por el calendario académico de cada Facultad para la presentación de regularidad», sugiriendo se constituya grupo de tutores para el acompañamiento académico a los estudiantes que no pudieron conectarse en forma habitual por falta de recursos tecnológicos o conectividad; que no pudieron concretar la entrega de trabajos por cuestiones específicas de la carrera o hayan decidido no rendir por cuestiones relacionadas a la conectividad.

En el caso de que el estudiante no se encuentre en condiciones de rendir un examen parcial deberá presentar un formulario en el que se argumente el o los motivos. El modelo de formulario fue anexado a la nota.

También se plantea la regularización parcial para aquellas materias que necesiten la realización de trabajos de laboratorios en instalaciones con equipamiento acorde a la especificidad académica de la carrera, hasta tanto se consustancie las clases presenciales, prorrogar la figura de alumno condicional para el cursado de asignaturas hasta tanto el alumno pueda rendir el examen final y extender el plazo de entrega de título secundario de alumnos ingresantes hasta que se concrete el normal funcionamiento del área administrativa del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa.

«Consideramos que las solicitudes realizadas son necesarias para acompañar a nuestros representados, quienes viven estas situaciones con extrema angustia», señalan los representantes estudiantiles, remarcando que «de esta forma la UNaF asumirá un rol importante en la igualdad de oportunidades en el ámbito de la continuidad pedagógica en un contexto de pandemia y aislamiento social».

Comments

comments