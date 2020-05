Alberto Fernández aprovechó la cuarentena para dividir entre amigos y enemigos a la oposición

“No me van a torcer el brazo”. Esa fue la frase elegida por el Presidente para sintetizar esa presunta batalla de polos opuestos. En rigor, y fuera del enojo visible de esta semana con empresarios y con un ex ministro, las contradicciones que genera el grave cuadro provocado por la crisis de arrastre y el coronavirus se expresan en sus propias cercanías. No se trata de internas, en ese caso, sino de exposiciones con mayor o menor énfasis en cada arista dramática de la realidad. Nadie, entre sus ministros, en el kirchnerismo o en la oposición política plantea sacrificar vidas para mejorar la economía o tomar medidas sanitarias y descuidar el impacto social de la brutal caída de la economía. Se ha dicho: son problemas concurrentes, no opuestos.