IFE: Cronograma de pagos de beneficiarios que no cobran a través de cajero automático

En el marco de la conferencia de prensa del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, dio a conocer el cronograma de pagos de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que no cobran a través de cajero automático.

Informó que “en lo que llamamos corredor oeste comenzamos el lunes 11 de mayo en la localidad de Estanislao del Campo a las 7 horas, continuando el martes 12 en Pozo del Tigre, el miércoles 13 en Laguna Yema, el jueves 14 en Guadalcazar y Posta Cambio Zalazar, el viernes 15 en Juan G. Bazán, Pozo del Mortero, Chiriguanos y Pozo de Maza. El martes 19 en Subteniente Perín y Gran Guardia, terminando en San Hilario”.

En el corredor sur “iniciamos el lunes 11 de mayo, a las 7 horas, en la localidad de General Lucio V. Mansilla, el martes 12 en Misión Laishí, el miércoles 13 en Mayor Vicente Villafañe, el jueves 14 y el viernes 15 dada la cantidad de beneficiarios se va a desdoblar la atención en Villa Dos Trece, el lunes 18 en Villa Escolar, Tatané y Herradura”.

En el corredor este, a las 7 horas, comenzamos el lunes 11 en Villa General Güemes, el martes 12 a las 8 en San Martín Dos y luego Fortín Lugones, el miércoles 13 en Misión Tacaaglé, el jueves 14 en El Espinillo, el viernes 15 en Laguna Naineck, el lunes 18 en Riacho He Hé, Colonia Pastoril y Buena Vista, el martes 19 en Tres Lagunas, Siete Palmas, concluyendo en Palma Sola”.

“De esta forma vamos a estar presentes en 31 localidades donde no hay sucursal del Banco de Formosa”, remarcó el ministro Ibáñez, destacando que “sumamos 12 localidades que tienen sucursal y algunas de ellas, como el caso de la capital, donde son cuatro las sucursales pagadoras, con lo cual vamos a cubrir 47 puntos de pago para nuestros comprovincianos beneficiarios del IFE que no tienen tarjeta de débito ni de crédito, es decir, no tienen acceso todavía a ningún cajero automático”.