La UNaF lanzará el Programa Alimentario Universitario

Por instrucción del rector, Prof. Esp. Augusto Parmetler, desde la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) pondrá en marcha el próximo lunes 11 el Programa Alimentario Universitario (PAU).

A través del mismo, la UNaF brindará raciones de almuerzo, durante tres veces en la semana, a 600 estudiantes de la institución que debido a la emergencia que generó la pandemia del COVID-19 se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Según lo destacó Mercedes Santa Cruz, coordinadora del PAU-UNaF, «estamos muy contentos con la gestión que está llevando a cabo el rector Parmetler. Gracias a él y al compromiso que tiene con la comunidad universitaria, la Secretaría de Extensión, a cargo del Psgo. Rafael Olmedo, va a poder implementar todo lo que va a ser el Programa Alimentario Universitario, que tendrá como destinatarios a 600 beneficiarios».

Remarcó que el PAU surge «por una situación que no es ajena a nadie, la pandemia del COVID-19 y la consecuente cuarentena, que está afectando mucho a nuestros estudiantes y nuestras familias».

«Muchos de los alumnos están en una situación económica muy particular y no todos están pudiendo acceder a alimentos y la idea es por medio de este programa producir una cuestión de equidad e igualdad, tratando de acercarnos a todos aquellos estudiantes que en este momento no la están pasando bien y ayudar así a la olla de la familia», subrayó.

Controles

Hizo notar que «estamos siendo asesorados por la Dirección de Bromatología de la Municipalidad capitalina. Contamos con dos excelentes bromatólogas egresadas de la UNaF, quienes tienen una consultora, y ellas nos están ayudando y asesorando en todo lo que es la compra de mercadería y los controles bromatológicos para la elaboración y cocción de la comida, al igual que los lugares y el acondicionamiento completo de lo que va ser el programa».

Asimismo, puntualizó que «todos aquellos estudiantes que quieran ser beneficiarios de este programa tienen que comunicarse con su centro de estudiantes, que son los que van a estar recopilando todos los datos y la información necesaria. Contamos con una base de datos para que se vayan sumando los jóvenes».

Informó Santa Cruz que «el programa arranca el día lunes próximo, gracias a la buena predisposición de la gestión, y vamos a estar a merced de lo que son las condiciones climáticas, así que Dios mediante, el lunes comenzamos con el programa».

Recalcó que «se harán raciones para 600 personas y en el primer día brindaremos unos riquísimos tallarines con pollo, con todos los controles necesarios y respetando el distanciamiento social, así que vamos a estar esperando a todos y todas».

También se hará presente el Centro de Promoción de la Salud Estudiantil «Dr. Ramón Carrillo» de la UNaF, cuyos profesionales estarán desplegando el protocolo sanitario vigente en el campus, que incluye controles, mediciones de diferentes parámetros vitales, entre otros.

