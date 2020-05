Alberto Fernández volvió a criticar a la oposición: “Los que nos endeudaron nos hablan ahora de cómo tenemos que manejar la economía”

“No me perdonaría que por algún dogma político yo pueda desatender a un gobernador con un signo político contrario. Es demasiado grave la situación que estamos atravesando”, sostuvo el mandatario durante la entrevista televisiva, al tiempo que apuntó contra los analistas políticos y periodistas que aseguran que se enamoró de la cuarentena. “Es un virus que no sabemos como prevenirlo. No tenemos vacuna, no tenemos remedios. No sabemos cuánto tiempo vamos a tenerlo. ¿Cómo alguien puede pensar que me puedo enamorar de eso?”, se preguntó.