Molina: “que un organismo del Estado se investigue a sí mismo en el manejo de dineros públicos, es como poner al Zorro a cuidar gallinero ajeno”

La diputada provincial de Juntos por el Cambio-UCR Mirna Molina, tras la presentación de los integrantes de su bloque del pedido de Informes al gobernador Gildo Insfran en su condición de funcionario a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, luego del escandaloso alejamiento del ministro José Luis Décima y tras la confirmación del ministro Jorge Ibañez que se está auditando su gestión en el IASEP y el HCD, consideró ridículo e improcedente que un organismo del Estado, pretenda investigarse y controlarse a si mismo en el manejo y la administración de los dineros públicos.

“Poner a Ferreira e Ibañez a fiscalizar el manejo del dinero público e investigar la corrupción administrativa seria como poner al Zorro a cuidar gallinero ajeno”, ironizó Mirna Molina.

En una provincia sin división real de los poderes del Estado donde la justicia no puede garantizar su independencia, donde no existe acceso a la información, ni transparencia administrativa, ni voluntad por rendir cuentas o responder los pedidos de informes, donde no existe Oficina Anticorrupción como en nación, ni tampoco existe la Fiscalía de Investigaciones Administrativas como manda la Constitución provincial, donde no se conocen las declaraciones juradas de los funcionarios, y donde al frente de organismos vitales como defensa del vecino o la subsecretaria del defensa del consumidor ponen a militantes talibanes del partido de gobierno, es vital extremar los mecanismos de controles reales para determinar como en este caso si existió delito o incumplimiento de los deberes de funcionario público o si existieron negociaciones incompatibles con la función pública.

De paso ya que el Gobernador quedó a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, sería bueno que se sirva controlar el manejo de los Hospitales y Centros de Salud del interior provincial, verifique si se están brindando todos los servicios prestablecidos, la atención médica como la provisión de medicamentos, leche materno infantil, vacunas y todo programa que tenga respaldo con fondos propios y de nación, ya que existe permanente quejas de los vecinos por la ausencia de médicos en zonas rurales, remarcó Molinas.

Molinas adelantó que presentará una denuncia penal a raíz de las declaraciones del Ministro de Economía Jorge Ibañez confirmado que junto a la Jefatura de Gabinete están auditando la gestión del ex Ministro Décima.

Sería bueno que Insfran se interiorice de lo qué pasa con las Salitas de primeros auxilios, que en los últimos años no brindan ningún tipo de servicios están cerrados y los edificios son invadidos por yuyales, concluyó Mirna Molinas.

