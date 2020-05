Naidenoff: “Que la pandemia no nos haga olvidar que la normalidad institucional es la defensa contra los abusos de poder”

10

El senador de Juntos por el Cambio por Formosa, el radical Luis Naidenoff, ante el cumplimiento de cinco meses de que el Consejo Deliberante de El Colorado por voluntad política de quienes gobiernan la provincia decidiera despojar arbitrariamente de su banca al concejal electo Pablo López Pereyra, el referente en un mensaje a los vecinos de su pueblo natal hizo referencia al tema y a otras cuestiones inherentes a Formosa.

El representante del interbloque de cambiemos explicó “si bien son tiempos de pandemia donde la prioridad es la salud, y este aislamiento social y obligatorio que se nos ha impuesto de alguna manera tapa todo, porque lo institucional siempre cuando pasan estas cosas automáticamente no solo se olvidan sino que parece lejano en el tiempo”.

El Colorado necesita recuperar la banca de López Pereira

Además indicó “por eso quiero reflexionar con todos los amigos y vecinos de El Colorado que en tiempos de emergencia es cuando la necesidad de la normalidad institucional es la única defensa que tenemos como vecinos, y esto va para un comerciante, vendedor, cuentapropista, para el que puede trabajar y para el que no puede hacerlo, porque los abusos siempre están a la orden del día, las emergencias institucionales siempre dan margen al gobierno de un solo poder”.

También advirtió que El Colorado necesita recuperar la banca de López Pereira, porque esta no es de una sola persona sino que es el depósito de confianza de miles de ciudadanos que han votado por una opción y en este caso por una persona que los represente.

No hay dueños de pueblos

Por otro lado sostuvo que como reflexión se debe no olvidar porque el pueblo de El Colorado merece estar a la altura de las circunstancias, por eso todos deben luchar para que democráticamente ese Concejo Deliberante este representado por la persona que la gente votó, no hay dueños de pueblos, no hay poder que pueda frenar atropellos institucionales.

Para culminar dijo “no se trata de no bajar los brazos sino de tener la memoria activa y que la pandemia no nos haga perder de vita que únicamente respetando la diversidad, la pluralidad y el voto popular es la herramienta de defensa propia y cada vecino que tome conciencia de defender esa banca es un voto de defensa propia, por eso mi solidaridad, a no olvidar, con memoria activa y El Colorado siempre marcó la diferencia en lo institucional, por eso no vamos a bajar los brazos para que esa banca esté legítimamente representada por quien debe ser en la ciudad de El Colorado”.

