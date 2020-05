Se inició el paro de actividades en el transporte urbano por tiempo indeterminado

3

El secretario general de la UTA Formosa, Diego Mendoza, ratificó que en la jornada de este lunes se iniciará un paro por tiempo indeterminado en el servicio de transporte urbano, por el incumplimiento del pago de salario correspondiente al mes de abril a los trabajadores de la empresa Crucero del Sur.

El dirigente gremial señaló que el Consejo Directivo de la UTA-Formosa, luego de llevar adelante una asamblea extraordinaria por la falta de pagos en salarios de los trabajadores de las empresas Crucero del Sur, Puerto Tirol y Nueva Godoy, dispuso la semana pasada llevar a cabo una medida de fuerza por tiempo indeterminado a partir de hoy.

Explicó que la medida de fuerza se realizará “hasta que se haga efectivo el pago de haberes de los trabajadores dependientes de estas tres empresas, los cuales revisten carácter alimentario y aparejan graves complicaciones económicas para más de 300 familias formoseñas”.

Finalmente, Mendoza aclaró que el paro es “sin asistencia a la empresa” por parte de los trabajadores del sector. “El motivo de esta modalidad se debe a la emergencia sanitaria en la cual debemos mantener el distanciamiento social y no la aglomeración de personas”, explicó.

De la misma forma, la UCRA seccional Formosa comunicó el sábado a la noche la adhesión a la medida de reclamo a modo de retención de tareas ante el incumplimiento de los pagos de acuerdos salariales (sueldos) según lo manifiesta el art. 22 de la ley de contrato de trabajo como así también en el art. 1031 del Código Civil y Comercial de la Nación (anteriormente en el artículo 1201 del viejo Código Civil), y el principio jurídico que da aval a la retención de tareas es el llamado «excepción de incumplimiento contractual», que puede ser resumido diciendo que en los contratos de cumplimiento sucesivo «quien no cumple no puede exigir el cumplimiento del otro». «Por ejemplo, si el empleador no paga el salario, éste no puede exigir que el trabajador se presente a trabajar. Claramente también lo especifica el artículo 1032 en su nueva tutela el código civil, por ende, compañeros los que tengan planilla presentarse sin prestar servicio a modo de ejercer presión».

«Aclaro que en los artículos mencionados nos avalan a realizar las retenciones de tareas sin prestar servicio sin sufrir ningún tipo de descuento», se especificó.

Un colectivo por linea

Por su parte, el subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad, José Olmedo, confirmó que la Municipalidad capitalina garantizará la prestación de un servicio de emergencia.

Dicho servicio consistirá en disponer de un colectivo por línea, durante el paro de actividades de los choferes del transporte urbano nucleados en la Unión Tranviarios Automotor.

“Nosotros creemos que el reclamo de los trabajadores es justo. Pero también les debemos respeto y consideración a los usuarios del transporte público. Por ello, ya está diagramado un servicio de emergencia dentro de la reducción del servicio que ya tenemos por la pandemia de COVID-19”, explicó el funcionario.

