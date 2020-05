Formoseños inhumanamente abandonados en Mansilla: «Estamos desesperados, queremos ingresar»

55

“Somos un grupo de aproximadamente 15 formoseños abandonados en el Control de Mansilla, que tenemos el permiso nacional pero que inexplicable e insensiblemente desde hace días no nos dejan ingresar a nuestra provincia, tenemos un solo Baño para varones y mujeres. Estamos en la intemperie en la placita del control, dormimos en el piso, la situación es pésima, estamos desesperados y nadie hace nada”, explicaron desde el Control de Mansilla.

Nuevamente se repite la falta de humanidad de las autoridades provinciales, con formoseños que son tratados como parias o como kelper al querer ingresar a la provincia

Existen además casos de personas que están alrededor de 4 días a la intemperie en la localidad de Lucio V. Mansilla y que a pesar de las notas respecto de las malas condiciones, no han acondicionado una carpa de campaña o una protección del sol o lluvias, sobre todo para la gente que no llega en vehículos y que no tiene donde protegerse.

Será que la Justicia Federal que les ordenó poner en condiciones la Escuela de Cadetes y respetar los derechos básicos de los alojados, tendrá que volver a obligarlos a respetar los derechos elementales de los formoseños que son tratados como parias y son abandonados a su suerte, luego que les impiden de entrar a su provincia

En el lugar hay criaturas, estamos juntos compartiendo todo», añadieron. “Nos están haciendo abandono de persona y privación ilegítima para que no ingresemos a nuestra provincia. Lo único que pedimos es que se acerquen a darnos una respuesta”,

El estado provincial tiene la obligación de recibir a sus comprovincianos y garantizarles en lugar adecuado para permanecer hasta ingresar para realizar dignamente la cuarentena, para eso recibió millonarios fondos de nación

Luis, uno de los formoseños varados en el control de Mansilla, comentó al Grupo TVO que «no tenemos visto bueno para ingresar a la Provincia; nosotros tenemos el permiso nacional, pero a Formosa no nos deja entrar. Ya solicitamos el permiso, pero no nos hacen caso, hay una chica que aguarda desde hace un mes, en mi caso solicité hace ocho días».

El hombre explicó que «no estamos así porque queremos. En este momento no tenemos de dónde comprar los alimentos porque no nos dejan salir de este predio, no nos dan respuesta de nada, estamos desesperados». «no sabemos que hacer, no tenemos plata y en el gobierno nadie nos escucha, recriminó,

El Comercial ¿Quién decide quién entra y quién no? ¿Hay favoritismos hasta en eso?

El gobierno sigue sin resolver la situación de formoseños que por las más variadas y urgentes necesidades deben volver a la provincia.

Muchos de ellos porque se han quedado sin trabajo, otros porque no tienen dinero para seguir fuera de la provincia y buscan a su familia, entre tantas razones.

El caso más significativo fue el que en las últimas 24 horas expuso el canal Crónica TV, donde Celeste, una formoseña en Buenos Aires, hacía tres meses que no veía a sus hijos. El Ministro de Gobierno, Jorge González, manifestó que lo habían llamado mientras la nota estaba saliendo al aire y dijo que lo extorsionaron.Sin embargo se supo que hubo gestiones por parte del Director de Transporte de la Provincia, Pablo Córdoba debido a que sobraban al menos dos lugares en uno de los colectivos que tenía autorizado el viaje y que finalmente tuvo que asegurar a la producción del programa de Crónica que la decisión era del Ministro de gobierno.Según los dichos de González fue una casualidad que se liberara un lugar en el colectivo y esta mujer pudiera viajar ese mismo día hacia la provincia de Formosa pero en la nota queda en evidencia que eran dos los lugares libres al momento de la nota.De la misma manera en la situación de romper el distanciamiento social, cualquiera de esas personas que están esperando en estas condiciones ingresar a la provincia, pueden potencialmente contagiarse en el caso de que alguna de ellas sea portadora de coronavirus.Otro de los casos en donde han solicitado autorización y vienen con un certificado médico respecto de una familia que tiene a la madre con un episodio cerebrovascular (acv) internada en terapia intensiva, tampoco hay contemplación de ninguna naturaleza.Hace una semana la Diocesis de Formosa ofreció el centro de capacitación, Juan Pablo Segundo pero todavía no ha sido acondicionado como albergue para evitar las esperas interminables de los formoseños que pretenden regresar a la provincia.El día lunes debía partir un colectivo desde el Calafate, con habilitación de circulación interprovincial, con certificado médico expedido por hospitales que tenía luz verde para circular pero no le concedieron el permiso para el ingreso a Formosa.El día domingo, otra vez el Director de Transporte, Pablo Córdoba dialogó con medios del Calafate aclarando que no había autorización para ese ómnibus porque la Comisión de Atención a la Emergencia no lo había autorizado. El día lunes, el Ministro González, negó conocer el viaje o la solicitud de permisos que saldría el mismo día lunes. A la tarde el viaje se suspendió con formoseños que no tienen ni siquiera para la comida. Nuevamente se empieza a repetir la falta de humanidad por parte de las autoridades que no se han tomado todos estos 39 días para adecuar centros de cuarentena en la provincia para formoseños que no tienen más opción que volver y cuando lo hacen son tratados como parias en Lucio V. Mansilla sin ningún tipo de asistencia. No está por demás recordar la resolución de la Justicia Federal que el gobierno de la provincia no apeló respecto a la dignidad humana de los albergues, en este caso la escuela de cadetes que se tuvo que reparar para poner en condiciones de ser utilizado. El estado provincial tiene la obligación de recibir a sus coterráneos y garantizarles el lugar para realizar la cuarentena puesto que para eso ha recibido millonarios fondos del estado nacional y a pesar de tener disponibles lugares de organizaciones civiles no los ha puesto a funcionar como el centro de capacitación Juan Pablo Segundo. No sería alocado pensar que la misma justicia federal que ordenó al gobierno poner en condiciones la escuela de cadetes y respetar los derechos básicos, aún en situación de cuarentena sea la que nuevamente deba ser convocada para respetar los derechos básicos de formoseños que son impedidos de entrar a la provincia y que padecen como parias, el abandono de una Comisión conformada al efecto de enfrentar este tipo de situaciones. En esa oportunidad también hubo una fuerte queja respecto de que llegando a la misma hora, un contingente de personas fue derivada a la Escuela de Cadetes, sin embargo familiares de una conocida empresaria de medios no tuvo inconvenientes para llevar la cuarentena en su domicilio.

