Se completó el circo: apareció la periodista misteriosa con dos preguntas punzantes y González admitió “somos amos de las decisiones” (Ver Video)

Si algo le faltaba a las politizadas y partidizadas conferencia de prensas diarias del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, a las cuales desde el gobierno se empeñan en convertirla en tribunas cotidianas del discurso panfletario del relato provincial, era la aparición encubierta de periodistas militantes talibanes y adulones de El Modelo provincial. Listo ya está. A los periodistas oficialistas, escondida bajo un barbijo negro, se les sumó la “periodista” misteriosa.

A las conferencias de prensas diarias al que solo asisten periodistas oficialistas, luego de los ataques y las humillaciones que el Ministro González “amo de las decisiones provinciales que se toman”, y figura central de las puestas en escenas y funciones diarias, hiciera contra periodistas independientes, medios alternativos y redes sociales contra las que denosta permanentemente.

Ahora para ir asemejándose cada vez más a las tribunas políticas sabatinas de “Por Nuestra Gente Todo”, que tanto añoran, sumaron un elemento militante más, la periodista encubierta que bajo el tapa boca tiene la lengua bien afilada de fanatismo y adulaciones para hacer el soporte justo, y acercar las preguntas precisas para dar pie a las bajadas de líneas y los discursos políticos, con los que buscan sacar mezquinos réditos políticos partidarios, aprovechándose inescrupulosamente de la Pandemia, y de los dineros públicos con los que se financian las costosas conferencias de prensas.

Soy Marta Kozamet, para el programa “Hablemos Claro” se presentó la supuesta periodista escondida bajo un barbijo negro, que como buena militante sabe perfectamente que “una buena chupada de medias a tiempo vale más que 100 años de militancia”, y como corresponde si bien se olvidó de agradecer a Gildo Insfran por cualquier cosa, empezó chupándole las medias al Dr Romero Bruno, a quien expresó su enorme satisfacción por conocerlo personalmente porque sus palabras le trasmiten paz.

Luego de ese tierno momento de “me encanta escucharlo” que para algunos incautos y distraídos pudo sonar a “muy de alcahueta” pero seguramente habrá sido utilizada como recurso periodístico como para romper el hielo, contextualizar y amortiguar las punzantes y periodísticas preguntas que seguramente luego pondrían en aprietes a toda la conferencia y al mismo gobierno provincial, Marta Kozamet arrogándose la representación de las personas adultas mayores, disparó la primer mortífera pregunta, que seguramente quedará en los anales de la historia del periodismo y será envidia de los más encumbrados comunicadores sociales.

“¿Cuál es la real proporción para 200 mililitros de lavandina?”

Es tonta la pregunta, reconoció, pero para nosotros es muy importante contraatacó refiriéndose a las personas adultas mayores a las que decía representar.

Romero Bruno, desconcertado en estos circos y show mediáticos a los que como médico epidemiológico no está acostumbrado, que ya venía desorientado y todavía no lograba entender porque Marta, su ex Ministra, le decía “me encanta conocerlo personalmente” cuando lo conocía de toda la vida, y tras cartón le dispara semejante y tan concienzudamente meditada pregunta: “¿Cuál es la real proporción para 200 mililitros de lavandina?”.

Y no es que el doctor Bruno desconociera la fórmula real para fabricar 200 mililitros de lavandina, sino que todavía no lograba entender porque lo había desconocido Marta…

Noticia en desarrollo….

