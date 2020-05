PANDEMIA Y ESTADO DE DERECHO. Contra el aumento de Tarifa y las arbitrarias clausuras de Defensa del Consumidor

72 total views, 72 views today

Durante esta pandemia he decidido mantenerme al margen de cuestiones puramente políticas o partidarias e intente acompañar las decisiones del presidente de la Nación, del Gobernador como las del Intendente de la Ciudad de Formosa, por entender que esta Pandemia nos exigía de todos un esfuerzo para acompañar al vecino, al mas vulnerable , la necesidad es mucha y se suma a los estados de incertidumbre y miedo que el COVID-19 provoca.-

Durante este aislamiento social me mantuve activa cerca de la gente.-

No olvidando que los alquileres y servicios públicos con tarifas congeladas, y el municipio de Formosa se da el lujo de aumentar tarifas, sencillamente no comprendo , realmente me hubiera encantado que en un país democrático y representativo este tema lo hubiéramos tratado entre todos con un Concejo Deliberante abierto .-

Contra la arbitraria clausura por parte de la subsecretaria de Defensa del Consumidor de comercios minoristas por falta de habilitación municipal

2) LA ARBITRARIA CLAUSURA POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE COMERCIOS MINORISTAS POR FALTA DE HABILITACIÓN MUNICIPAL , no voy a entrar a profundizar respecto a la aparente violación de jurisdicción municipal, toda vez que la ley 1480 art. 10 inc. c, solo habilita la clausura en casos de peligro a la salud o seguridad publica, habiendo clausuras de comerciantes que venden artículos de limpieza o mini emprendimientos de subsistencias.

Quiero destacar que valoro la gran tarea que están haciendo los inspectores de dicho organismo, y que avalo que existan clausuras cuando estamos frente a alimentos vencidos o en mal estado, personalmente me encargue de acercar algunas denuncias.

Pero no frente a fallas administrativas o formales que pueden ser subsanadas, quiero aclarar que no estoy a favor del comercio ilegal, pero me parece un exceso en este marco social de desesperación, en esta crisis sin precedentes que se esta viviendo proceder a la inmediata clausura habiendo otras alternativas que nos permiten hacer cumplir la ley sin causar tanto daño a personas que solo quieren ganarse el pan de cada día.

Me niego a aceptar que se actúe como aves rapaces tras sus presas, porque lo mas importante que tenemos como Provincia, como Ciudad es nuestra sociedad, son nuestros vecinos, que son a ellos quienes nos debemos y estamos obligados a rendir cuentas, hoy como Estado es indispensable tener una mirada mas contemplativa e inclusiva, ayudando y acompañando a ponerse dentro del marco de la ley a quienes luchan día a día por sobrellevar esta terrible crisis económica y social, y no alardear como logro formoseño el cierre de estos mini emprendimientos, lo que es una clara ausencia del estado de derecho y excesivo rigorismo formal por parte de nuestros funcionarios provinciales.-

Por ello en este contexto, y para debatir estos casos y otros tantos que aquejan a la Ciudadania, y teniendo en cuenta que nos encontramos en la fase 4 del Aislamiento, con la Bendición de que la Provincia de Formosa se encuentra con 0 casos de Coronavirus, INSTO a que como se ha hecho a nivel Nacional funcionen los poderes legislativos de la Provincia y de los municipios, devolviendole la voz al pueblo.