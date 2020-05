González: “Son absolutamente insoportables las denuncias porteñas sobre paraguayos que vienen a cobrar la IFE”. La Culpa es de Macri (VER VIDEO)

13

En el marco de una nueva conferencia de prensa de la Emergencia COVID-19, el ministro de gobierno, seguridad y justicia de la provincia, Jorge Abel González, calificó de “absolutamente insoportables” las afirmaciones que realizan desde medios porteños respecto a lo que califican como “paraguayos que vienen a cobrar la IFE”.

El ministro de Gobierno de Gildo Insfran, se refería al informe emitido por el canal América 24 en el que, a través de una cámara oculta de América Paraguay, demuestran como paraguayos con doble nacionalidad cruzan alegremente a Clorinda a cobrar la IFE. Cruzan cobran, hacen compras y vuelven a su país.

IRRESPONSABLES: Lamentamos mucho el interés político que tienen algunos locales. En diciembre terminaron de ser gobierno nacional y el ANSES está trabajando con el padrón que hicieron ellos en cuatro años, estuvieron ese tiempo para hacer todas las limpiezas que dicen que está mal

“En primer lugar, son absolutamente insoportables las afirmaciones que realicen desde medios porteños respecto a lo que califican como paraguayos que vienen a cobrar. Lamentamos mucho el interés político que tienen algunos locales de tratar de sacar un rédito político de esta cuestión, es sumamente triste porque esto hay que analizarlo en un contexto muy claro”, indicó.

Y siguió: “En diciembre terminaron de ser gobierno nacional, supuestamente habían blindado la frontera y el ANSES está trabajando con el padrón que hicieron ellos en cuatro años, estuvieron ese tiempo para hacer todas las limpiezas que dicen que está mal, entonces eso habla a las claras de una total falta de responsabilidad en cuanto a las apreciaciones que realicen este tipo de personas”.

En ese sentido, González aseveró que “trabajamos de manera muy responsable” y que señalaron públicamente y revisaron por los canales correspondientes, la necesidad de que Gendarmería realice el trabajo para el cual está destinado, que es la responsabilidad de cuidar las fronteras argentinas.

“Solicitamos en reiteradas oportunidades que se contemple la particular situación de Clorinda, como también el resto de las fronteras de Formosa con el Paraguay, es necesario tomar consciencia de que esa es una responsabilidad de las fuerzas federales, no de las fuerzas de seguridad provinciales, colaboramos, ayudamos pero no podemos hacernos cargo de algo que no es nuestra responsabilidad”, sintetizó.

