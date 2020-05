Los funcionarios provinciales incumplen irresponsablemente las rigurosas restricciones que imponen marcialmente al resto de la sociedad

9

Tanto el gobernador de la provincia Gildo Insfran, como su Ministro plenipotenciario de Gobierno, Justicia y Trabajo Jorge Abel González, como su ministro de Economía, Hacienda y Finanzas Jorge Oscar Ibañez, ambos a cargo del Comando de Emergencia del COVID19, junto a todo su gabinete, incumplen abierta y reiteradamente con las rigurosas normas y restricciones a las libertades –que pese al privilegiado estatus sanitario de CERO Coronavirus que les dejó Décima- imponen implacablemente al resto de la sociedad.

Mientras miles de paraguayos con doble nacionalidad se filtran impunemente por los pasos clandestinos para cobrar los beneficios sociales, las jubilaciones, pensiones y las IFE, que les otorgó el clientelismo del partido de gobierno, con el tiempo suficiente de hacer sus compras para regresar ibremente a su país.

Mientras decenas de formoseños se ven inhumana e insensiblemente impedidos de regresar a su provincia y quedan por días varados y abandonados a la intemperie en la frontera con el Chaco y con Salta.

Mientras el resto de los formoseños permanecen recluidos en una especie de prisión domiciliaria, con salidas transitorias de acuerdo a la terminación de patentes y de riguroso “tapabocas“, y de acuerdo a lo que salga a hacer si consiguió el “permiso” respectivo.

Los funcionarios que imponen las reglas, y que como lo reconociera públicamente el Ministro de Gobierno de Gildo Insfran, son los “amos absolutos de las decisiones que se toman en la provincia”, y por lo tantos deberían ser los primeros en cumplirla para predicar con el ejemplo, y demostrar que nos están cuidando cuidándose ellos.

Sin embargo, los funcionarios provinciales SON LOS PRIMEROS EN INCUMPLIRLAS y en demostrarnos que ellos están por encima de la Ley y de las nomas, que ellos mismo impusieron y que no obligan a cumplir al resto.

El Gobernador y miembros de su gabinete se pasean alegremente al aire libre, dan conferencias ante cientos de trabajadores de prensa encerrados en un salón, y se fotografían libremente sin barbijos a milímetros de obreros con barbijos, sin respetar el distanciamiento y sin observar ninguna de las rigurosas medidas de precaución que ellos mismos nos imponen al resto de los mortales.

Según sus propios discursos, tenemos que ser solidarios y responsables de quedarnos calladitos en nuestras casas, y cuidarnos nosotros para cuidar a los demás, usar tapaboca, viajar con un acompañante sentado atrás, y salir con permiso de acuerdo a la patente.

Sin embargo, ellos no se cuidan y por lo tanto no nos cuidan a nosotros, evidentemente en su creencia que son tan poderosos que son inmunes, inmortales o que están blindados contra cualquier virus, no exponen a todos y arriesgan la salud pública provincial.

En democracia todas las personas debemos ser iguales ante la ley, sin distinción alguna y sin discriminaciones, y todos o ninguno estamos obligados a cumplir el pacto social suscripto frente a la emergencia, entre ellas la obligatoriedad del uso de barbijo en la vía pública.

En Formosa por decisión unilateral de ellos, la obligatoriedad rige desde el 10 de Mayo para todo el territorio provincial. Si no la van a cumplir o ya no es necesario, que la dejen sin efecto, pero que dejen de tomar por estúpidos a los Formoseños.

