Trabajadores de la empresa Godoy se manifestaron ante la falta de pago de salarios

Ante la falta de respuestas por el pago de salario de los meses que llevan sin actividad y otros anteriores donde ya venían teniendo irregularidades con los cobros, un grupo de trabajadores de la empresa Nueva Godoy se manifestó ayer por la mañana frente a la compañía para exigir una respuesta por parte de las autoridades ya que al llevar meses sin cobrar la totalidad de los sueldos, están padeciendo necesidades.

En ese marco Claudio Almirón, delegado de la UTA en la empresa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la medida de fuerza que realizaron cumpliendo el protocolo establecido debido a la pandemia de coronavirus.

«Como trabajadores estamos padeciendo esta situación, tratamos de respetar el aislamiento pero la necesidad en la familia, el hambre ya empieza a ser muy duro y tuvimos que salir a manifestarnos a ver si tenemos una solución inmediata porque ya la espera desespera», dijo Almirón.

«Nosotros hicimos una pequeña asamblea con los compañeros porque todos manifiestan una necesidad económica que estamos padeciendo a ver si tenemos alguna respuesta positiva, ya pasó una semana donde supuestamente iba a haber una ayuda pero como no pasó nada nos reunimos, queremos hacer hincapié en esto a ver si nos solucionan porque la necesidad es grande con la familia, con las cuentas, tenemos compañeros que están en alquileres y ya están intimados al desalojo porque no están pudiendo cumplir», expresó.

Respecto a qué les dijeron desde la empresa, contó que «vía telefónica ellos comunican que están haciendo los papeles para la ayuda económica que brinda el gobierno nacional pero se están olvidando de la deuda atrasada de los meses de febrero y marzo donde no percibimos todo, queremos saber eso por parte de la empresa para ver si es factible hasta que salga la ayuda del gobierno nacional, ellos nos dijeron que íbamos a tener en estos días pero hasta ahora no hay nada, pasamos el fin de semana con esa preocupación e incertidumbre de nuevo y hasta hoy no tenemos nada de nada».

En cuanto a cómo se arreglan para subsistir teniendo en cuenta que no están percibiendo la totalidad de los sueldos y que incluso algunos lo percibieron en cuotas, dijo que «estamos haciendo ollas populares entre compañeros con lo que tenemos, muchos se están endeudando con la tarjeta, pidiendo fiado en los negocios, pero después está la luz, el agua que no se está pagando y ya va a llegar el momento donde van a empezar a cortar porque no se puede pagar».

Señaló además que tienen conocimiento de que no se pueden hacer manifestaciones ante el aislamiento social decretado por la pandemia de coronavirus, pero no les quedó otra opción que realizarlo para recibir alguna respuesta. «No se pueden hacer manifestaciones por eso vinimos al frente de la empresa solo un grupo manteniendo el aislamiento y vamos a empezar a manifestarnos, vamos a tener que hacer eso a ver si tenemos una respuesta para la familia más que nada», explicó.

«Lo que vamos a hacer es una asamblea entre nosotros, vamos a esperar si hay algo o sino seguiremos con la medida un poco más fuerte, alguien nos tiene que escuchar y dar una solución a nuestro problema», finalizó Almirón.

