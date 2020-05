Ministerio de Turismo realiza campaña publicitaria gratuita a gastronómicos locales

12

Desde el área de comunicación del ministerio de turismo de Formosa se está trabajando para promocionar gratuitamente a emprendedores gastronómicos locales que trabajan en la modalidad Delivery,

“Lo importante de nuestros gastronómicos locales es que están trabajando de la manera delivery y no están cobrando por el envío, desde el ministerio de turismo se está trabajando para dar a conocer en los medios de comunicación digital y en las redes sociales las diferentes ofertas que están ofreciendo los emprendedores con ésta campaña publicitaria, ahora brindamos las herramientas de desarrollo web y redes sociales para los que no cuentan con esa vital herramienta; la promoción, el desarrollo web y el marketing digital que se les ofrece tiene cero costo, el gastronómico no tiene que pagar nada, eso le permite a los gastronómicos no cobrar por el envío de sus productos, beneficia al cliente y al emprendedor” así manifestó Gustavo Medina del área de comunicación del Ministerio de Turismo de Formosa.

Para que las empresas o emprendedores sean beneficiaros de la campaña publicitaria digital, el asesoramiento y armado de paginas web o redes sociales, deberán ponerse en contacto por teléfono al 0370 442-5192 o vía online a las redes sociales del Ministerio de Turismo de Formosa.

