De 12.287 beneficiarios del IFE, sólo 39 no cobraron a través de los bancos móviles

El detalle fue aportado por el ministro de Economía, Jorge Ibáñez. Además, el funcionario respondió sobre los cortes del servicio eléctrico por facturas impagas.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, informó que culminó con éxito el Operativo Especial de Pago del Ingreso Familiar de Emergencia en las localidades del interior que no contaban con sucursales del Banco Formosa, a través de los bancos móviles, habiéndose alcanzado a una población de 12.248 beneficiarios de un padrón confeccionado por ANSeS de 12.287 personas.

Durante la conferencia de este miércoles del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera económica provincial precisó que sólo 39 beneficiarios no se presentaron a cobrar, lo que no significa de modo alguno que hayan perdido el beneficio sino que seguramente se reprogramará su fecha de pago.

El ministro recordó que esta metodología de pago fue propuesta por el gobernador Gildo Insfrán hace más de 30 días al entonces titular de ANSeS y también al ministro del Interior, “en la inteligencia de que el Banco de Formosa podía llevar adelante esta cobertura territorial de pago, que la Policía podía garantizar las condiciones de seguridad, que REFSA Telecomunicaciones podía brindar la conectividad y descontábamos, por supuesto, la inestimable colaboración de los intendentes y agentes municipales”.

Detalle

Fueron 31 puntos de pago. Así, en Estanislao del Campo cobraron 640 beneficiarios; en General Güemes, 663; en General Mansilla, 332; en Pozo del Tigre, 890; en Misión Laishí, 799; en San Martín, 318; en Fortín Lugones, 219; en Laguna Yema, 617; Mayor Vicente Villafañe, 763; Misión Tacaaglé 465; Posta Cambio Zalazar, 126; Guadalcázar, 88; El Espinillo, 958; Juan G. Bazán, 48; Pozo del Mortero, 99; Los Chiriguanos, 198; Pozo de Maza, 247; Villa Dos Trece, 1041; Laguna Naineck, 757; Villa Escolar, 144; Tatané, 65; Herradura, 388; Riacho He Hé, 845; Colonia Pastoril, 57; Buena Vista, 360; Subteniente Perín, 157; Gran Guardia, 73; San Hilario, 64; Tres Lagunas, 453; Siete Palmas, 351; Palma Sola, 62 beneficiarios.

Indicó que en el Corredor Oeste cobraron 3.303 personas; el Corredor Sur, 3459 beneficiarios, y en el Corredor Este, 5.486 personas.

El funcionario provincial hizo extensivo el agradecimiento a todas las personas que hicieron posible que el operativo se cumpliera con total normalidad y éxito.

Por otra parte, comunicó que este miércoles la ANSeS anunció que pueden ingresar a la página para la reinscripción al IFE todas aquellas personas que fueron denegadas en la primera instancia.

Medicamentos

Asimismo, informó que el martes, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, arribó a un importante acuerdo con la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, que cubren la mayoría de la producción farmacológica de la Argentina para que los precios no aumenten hasta el 31 de julio.

Cronograma de pagos

En cuanto al cronograma de pagos, detalló que cobraron este miércoles los beneficiarios de la AUH, con DNI terminados en 7. En tanto, la Tarjeta Alimentar efectuó la acreditación a los DNI terminados en 8 y el Programa Alimentario PAMI, a los DNI terminados en 3 y 8.

En cuanto a las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino, cobraron sus haberes quienes no superan la suma mensual de 17.859 y cuyos DNI terminan en 8. Se cumplió, a su vez, el pago del IFE a quienes optaron por Red Link, DNI terminados en 5; Red Banelco, finalizado, CBU finalizado.

Por ventanilla, en todas las sedes del BF cobraron quienes tienen DNI terminados en 5. Este jueves 21, lo harán los DNI terminados en 6; viernes 22, DNI terminados en 7; martes 26, DNI terminados en 8; miércoles 27, DNI terminados en 9.

Ante una consulta respecto a quienes no aparecieron en las listas de pagos del IFE a pesar de reunir los requisitos exigidos, el ministro Ibáñez sostuvo que “las altas y las bajas las da exclusivamente ANSeS, y es quien traslada esos datos al Banco Formosa. Por lo tanto, todo aquel formoseño que tenga alguna duda de por qué no ingresó a un padrón puede consultar a través de la página de ANSeS o al 130, que es la línea rotativa. Nosotros no podemos dar un alta ni tampoco sabemos las circunstancias de por qué alguien que solicitó no sea incluido”.

Municipios: no hay recortes

Al interrogante de si se dan recortes a los municipios, información difundida a través de las redes sociales, el ministro de Economía aseguró desconocer tal situación. “A veces estas informaciones son fidedignas y a veces no. No se habla de recorte presupuestario, lo que puede ocurrir sí tal como lo experimenta la Provincia es una caída de la coparticipación”, indicó.

“Hay menos recursos mes a mes como consecuencia de esta pandemia”, argumentó Ibáñez, y calificó de preocupante a la situación ya que la brecha entre el porcentaje de recaudación fiscal y la inflación que vive la Argentina es cada vez más grave.

Cortes de servicio eléctrico por parte de REFSA

Durante la conferencia, Ibáñez respondió una consulta de una ciudadana a través de las redes sociales del Gobierno provincial, respecto de la prohibición de los cortes del suministro de energía eléctrica por boletas impagas de la prestataria REFSA.

Al respecto, el funcionario aclaró que “está prohibido cortarle a las más de 62 mil familias beneficiarias de tarifa social, a través del programa que se llama Esfuerzo Formoseño”.

Allí recordó que ese programa es cubierto íntegramente con fondos del Tesoro Provincial, “como consecuencia de que el mismo fue cortado por el Gobierno nacional anterior y de esa manera desapareció la Tarifa Social Obligatoria”.

“Hoy está vigente y a este importantísimo sector de gente de menores recursos no se le puede cortar la energía por falta de pago. Quiere decir que el resto de los formoseños tenemos la obligación de pagar la boleta de la energía eléctrica”, sentenció.